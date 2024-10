Botafogo amplia chance de título; Corinthians passa de 60% de risco de cair

Do UOL, no Rio de Janeiro

A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim, e as chances de título e de Libertadores e o risco de queda têm novos números. O levantamento é do departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Chances de título

O Botafogo continuou com maior chance de título, com um salto percentual. A diferença para o Palmeiras agora é de três pontos, após a vitória sobre o Athletico.

Ao mesmo tempo, a chance do Palmeiras caiu depois do empate com o Red Bull Bragantino.

O Flamengo viu seu percentual aumentar ligeiramente depois de vencer o Bahia. Mas o Fortaleza teve chances reduzidas ao perder para o Grêmio.

Botafogo: 61,9 % (eram 43,1%)

Palmeiras: 25,1 % (eram 31,9%)

Fortaleza: 10% (eram 23,5%)

Flamengo: 2,7% (eram 0,6%)

Internacional: 0,13% (eram 0,1%)

São Paulo: 0,12% (eram 0,5%)

Libertadores

Flamengo e Internacional conseguiram o salto maior de uma rodada para a outra nas chances de vaga na Libertadores. E olha que o colorado empatou fora de casa com o Corinthians. A derrota para o Cuiabá, time que está na zona de rebaixamento, pesou negativamente para o São Paulo.

Botafogo: 99,9%

Palmeiras: 99,9%

Fortaleza: 99,5% (eram 99,7%)

Flamengo: 95,6% (71%)

Internacional: 67,4% (51,6%)

São Paulo: 65,6% (77,5%)

Bahia: 38,3% (42,4%)

Cruzeiro: 20,4% (41,4%)

Vasco: 5,1% (6,9%)

Atlético-MG: 4,1% (6,3%)

Grêmio: 2,8% (1,1%)

Criciúma: 0,41% (0,6%)

Athletico: 0,26% (1,3%)

Red Bull Bragantino: 0,23% (0,3%)

Juventude: 0,2%

Risco de rebaixamento

O tropeço diante do Inter, em casa, foi ruim para o Corinthians. O Fluminense, por sua vez, respira um pouco mais aliviado no momento depois de sair do Z4 ao vencer o Cruzeiro. O Cuiabá venceu, conseguiu reduzir a probabilidade de rebaixamento, mas ainda está em situação complicada.