Bayern de Munique cede empate ao Frankfurt, mas continua na liderança do Campeonato Alemão

Neste domingo, em confronto válido pela sexta rodada do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique visitou o Frankfurt no Deutsche Bank Park e empatou por 3 a 3, mas permaneceu na ponta da tabela. Kim Min-jae, Upamecano e Olise balançaram as redes para os visitantes, enquanto Omar Marmoush (2) e Hugo Ekitike marcaram para a equipe da casa.

Com o resultado, o Bayern de Munique chegou aos 14 pontos, ainda na liderança da competição. Caso vencesse, alcançaria os 16 e aumentaria a diferença para o Red Bull Leipzig, segundo colocado, agora com a mesma quantidade de pontos. Já o Frankfurt ficou com 13 somados, na terceira posição.

O Bayern de Munique volta aos gramados no sábado (19/10), às 13h30 (de Brasília), quando recebe o Stuttgart, na Allianz Arena. No mesmo dia, às 10h30, o Frankfurt visita o Leverkusen, na BayArena. Ambos os duelos serão válidos pela sétima rodada do Campeonato Alemão.

O placar foi inaugurado pelo Bayern de Munique aos 14 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio pela esquerda, Muller recebeu na segunda trave e escorou para a pequena área. Kim Min-jae aproveitou e, de primeira, marcou.

Aos 22 minutos da etapa inicial, o Frankfurt empatou. Em jogada de contra-ataque, Knauff encontrou lançamento para Omar Marmoush, que ganhou no marcador na velocidade e finalizou rasteiro, cruzado, para deixar tudo igual.

O Frankfurt virou aos 35 minutos da primeira etapa. Omar Marmoush dominou pela ponta esquerda e passou para Hugo Ekitike, que arrematou cruzado, entre as pernas de Neuer.

Aos 38 minutos do primeiro tempo, o Bayern de Munique igualou o placar. Em jogada de escanteio curto, Gnabry levou até a linha de fundo e achou Olise, que teve o chute bloqueado. Na sobra, Upamecano balançou as redes.

O Bayern de Munique voltou a ficar com a vantagem aos oito minutos da etapa complementar. Após receber passe de Kane, Olise dominou na entrada da área, limpou o defensor adversário com uma caneta e finalizou no ângulo esquerdo, sem chances para o goleiro brasileiro Kauã Santos.

Aos 49 minutos do segundo tempo, o Frankfurt igualou tudo. Junior Dina Ebimbe lançou para Omar Marmoush, que finalizou cruzado, sem chances para Neuer.