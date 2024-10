Audiência sobre caso de manipulação envolvendo Paquetá é marcada para março

Do UOL, em São Paulo

Está previsto para março de 2025 que vem o depoimento de Lucas Paquetá à FA (Federação de Futebol da Inglaterra) sobre os possíveis casos de manipulação de jogos. O brasileiro é suspeito de receber cartões amarelos propositalmente para favorecer apostadores.

O que aconteceu

A informação sobre a data foi veiculada inicialmente pelo jornal 'The Sun' e confirmada neste domingo (6) pela reportagem do UOL.

O jogador do West Ham foi denunciado em maio deste ano por suposto envolvimento com apostas no Campeonato Inglês. A FA acusa o brasileiro de ter forçado cartões amarelos em quatro partidas entre o fim de 2022 e o meio de 2023.

Paquetá é acusado de ter recebido cartões propositalmente em jogos contra quatro adversários: Bournemouth, Leicester, Aston Villa e Leeds.

De acordo com o "The Sun", a associação inglesa deseja pedir que o jogador seja banido do futebol, ou seja, proibido de jogar profissionalmente. Uma suspensão de longo prazo (alguns anos) seria a opção mais modesta.

Inicialmente, a eventual pena aplicada pela FA terá efeito local, ou seja, será válida apenas para o futebol inglês. Mas, nos casos envolvendo apostas, a Fifa tem internacionalizado a sanção, ou seja, estendido por todo o mundo, o que impediria Paquetá de prosseguir com sua carreira em qualquer campeonato oficial.

Lucas Paquetá deve se apresentar à seleção brasileira nesta segunda-feira (7). Ele foi convocado para disputar as duas próximas partidas válidas pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, contra Chile e Peru, nos dias 10 e 15 de outubro, respectivamente.