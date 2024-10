Atlético de Madrid leva empate da Real Sociedad no fim e fica distante dos líderes do Espanhol

O Atlético de Madrid ficou um pouco mais distante dos líderes do Campeonato Espanhol. A equipe até saiu na frente da Real Sociedad no jogo disputado neste domingo, no Estádio Anoeta, mas tomou o empate nos minutos finais e viu Barcelona e Real Madrid, líder e vice-líder do torneio, respectivamente, abrirem vantagem.

Julián Alvarez balançou as redes com apenas um minuto de bola rolando. Griezmann recebeu lançamento e tocou de de calcanhar para o argentino, que vinha de trás e chutou cruzado, com a perna esquerda, para abrir o placar.

A equipe de Diego Simeone foi pressionada pelo time mandante no restante do jogo e até então segurava o resultado. Porém, aos 39 minutos do segundo tempo, Luka Sucic deixou tudo igual.

Apesar do empate frustrante, o Atlético de Madrid ultrapassa o Villarreal e pula para a terceira posição de La Liga. O time soma 17 pontos, quatro atrás do Real Madrid, segundo colocado, e sete abaixo do líder Barcelona. Os dois rivais venceram neste fim de semana.

Na próxima rodada, o time colchonero encara o Leganés, em duelo válido pela 10ª rodada do Espanhol. O confronto, que será disputado no Estádio Metropolitano de Madrid, está marcado para as 11h15 (de Brasília) do próximo dia 20, após a data Fifa. Já a Real Sociedad visita o Girona, no dia 19.

Veja abaixo todos os resultados do Espanhol neste domingo:

Girona 2 x 1 Athletic Bilbao



Alavés 0 x 3 Barcelona



Sevilla 1 x 0 Betis