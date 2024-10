Athletico-PR chega a 9 jogos sem vitória, mas Lucho confia em reviravolta

O Athletico-PR sofre com uma grave crise de desempenho na reta final do Brasileirão 2024. São nove jogos sem vencer, com três empates e seis derrotas, e o time ocupando a perigosa 15ª colocação, perto da zona de rebaixamento. Depois do revés deste sábado contra o Botafogo em casa, o técnico Lucho González falou sobre a situação da equipe.

O treinador deixou claro que está consciente da gravidade do atual momento do Athletico-PR. Mas ele se apega ao futebol apresentado contra o líder do Brasileirão para crer em uma reação.

"Eu me preocuparia se a gente não estivesse criando chances, não finalizasse a gol, não recuperasse a bola e se eu não visse atitude dos jogadores. Sabemos que é um momento difícil", disse.

Segundo a SofaScore, os números da parte ofensiva comprovam a queda do Athletico-PR na temporada 2024. Nos últimos nove jogos, a equipe marcou apenas cinco gols e criou 11 grandes chances.

Agora, o Athletico-PR volta as atenções no próximo compromisso, um confronto direto da parte de baixo da classificação do Brasileirão. O Furacão enfrentará o Corinthians, no dia 17 de outubro, na Neo Química Arena.