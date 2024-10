Após atuação decepcionante, Zubeldía aponta fraqueza a ser trabalhada pelo São Paulo

O técnico Luis Zubeldía não escondeu a frustração com a atuação decepcionante do São Paulo contra o Cuiabá, neste sábado, na Arena Pantanal. O treinador admitiu que o time tem alguns pontos a evoluir nesta reta final de Brasileiro, além de expor o que ele considera uma das principais fraquezas da equipe.

Zubeldía crê que o Tricolor tem dificuldade ao enfrentar rivais que apostam em uma proposta reativa. Ou seja, times que optam por defender bem para depois contra-atacar.

O treinador argentino até acha que o São Paulo melhorou na etapa final, quando teve William Gomes, que tem maior capacidade de romper defesas através de dribles e jogadas individuais. Mas, sabe que não foi o suficiente. Ele diz que trabalhar este aspecto é um "dever" da equipe.

"A equipes que se defendem bem e atacam os espaços nos complicam bastante. É necessário outros tipos de características para romper times assim, como o drible, uma finta, uma assistência fina, chutes a gol. É algo que sabemos que acontece. Hoje, individualmente, não conseguimos encontrar soluções. Empurramos muito no segundo tempo, por dentro e por fora, chutamos, mas não foi suficiente", avaliou.

"É um dever que temos como equipe. Creio que é o que mais nos atrapalha, quando uma equipe fica atrás. Nesses tipos de partidas, não conseguimos nos conectar para conseguir abrir o marcador. É um dever que temos", finalizou.

Com o resultado, o Tricolor ficou mais distante do G4 do Campeonato Brasileiro. A equipe de Luis Zubeldía segue na quinta posição, mas viu o Flamengo, quarto colocado, abrir quatro pontos de vantagem após a vitória contra o Bahia. O São Paulo tem 47, enquanto o Rubro-Negro chega a 51.

O São Paulo agora tem um longo período de descanso até o seu próximo compromisso no Brasileirão. O time retorna a campo após a data Fifa, quando encara o Vasco, pela 30ª rodada do torneio. O confronto está agendado para dia 16 de outubro, às 21h45 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.