Alavés x Barcelona: veja horário e transmissão do jogo do Espanhol

Do UOL, em São Paulo

O jogo Alavés x Barcelona, válido pela 9ª rodada do Campeonato Espanhol, será disputado neste domingo (6), às 11h15 (de Brasília), no Estádio de Mendizorroza, em Vitoria-Gasteiz.

A Disney+ (streaming) vai transmitir o duelo ao vivo com exclusividade. O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

O Barcelona briga pelo título e tem 21 pontos e perdeu apenas uma vez nas oito partidas que fez até aqui. A equipe catalã balançou as redes adversárias 25 vezes e tem, portanto, uma média de mais de três gols por jogo.

Já o Alavés está no meio da tabela com 10 pontos. O time perdeu seus últimos dois compromissos no Espanhol e precisa vencer para respirar na tabela.

Alavés x Barcelona -- 9ª rodada do Espanhol

Data: 6 de outubro de 2024, às 11h15 (de Brasília)

Local: Estádio de Mendizorroza, em Vitoria-Gasteiz (Espanha)

Transmissão: Disney+ (streaming)