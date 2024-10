Yuri Alberto lamenta empate do Inter no fim, mas vibra com temporada artilheira pelo Corinthians

O Corinthians ficou no empate de 2 a 2 com o Internacional, neste sábado, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor dos dois gols do Timão, Yuri Alberto lamentou o resultado, já que os mandantes venciam até os acréscimos dos segundo tempo.

"Estávamos muito próximos da vitória. Seria muito importante a gente dessa zona antes dessa pausa (data Fifa), trazer uma grande vitória par ao torcedor. Acho que é focar, olhar para as coisa boas e seguir trabalhando. É só trabalhando, lutando e se entregando em campo que vamos tirar o Corinthians deste estado", disse ao Premiere.

Apesar disso, o atacante celebrou a fase artilheira e agradeceu o apoio da torcida alvinegra. São 20 bolas na rede em 47 aparições.

"Muito feliz. É um ano muito difícil, mesmo com gols. Hoje passei meu recorde, minha melhor temporada com gols. É só agradecer, a torcida me deu um apoio imenso hoje, precisava muito. Só agradecer", finalizou.

Com o resultado, o Alvinegro aparece na 18ª colocação, com 29 pontos, um a menos que o Fluminense, primeiro time fora do Z4. Os cariocas ainda têm um jogo a menos.

Agora, a Série A ficará paralisada por conta da data Fifa. Com isso, o Corinthians volta a campo apenas no dia 17 de outubro, quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), quando recebe o Athletico-PR, pela 30ª rodada.