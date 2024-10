'Yuri Alberto está voltando, isso é bom sinal', diz narrador João Guilherme

O Corinthians empatou com o Internacional neste sábado por 2 a 2, com ambos gols alvinegros assinados por Yuri Alberto. O camisa 9 ainda teve um gol anulado por impedimento.

Apesar do empate frustrante, a atuação do atacante foi o destaque da partida. No Fim de Papo, programa exibido pelo UOL Esporte, o convidado João Guilherme falou sobre o momento do centroavante.