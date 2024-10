Yuri Alberto é protagonista e Hugo Souza tem pior nota em empate; veja

De longe, Yuri Alberto foi protagonista no empate do Corinthians, com 7,4 segundo o Footstats. O clube paulista empatou por 2 a 2 com o Internacional, neste sábado (5), na Neo Químcia Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time de Ramón Díaz permanece no Z4 antes da Data Fifa.

Memphis Depay estreou entre os titulares desde que foi contratado e ficou acima da média do time, com 6,1.

Já o goleiro Hugo Souza foi o destaque negativo do Timão, com a menor nota: 4,5.

Veja todas as notas do Corinthians

Hugo Souza: 4,5

Matheuzinho: 5,4

Gustavo Henrique: 6,2

Cacá: 5,7

Matheus Bidu: 5,9

(Hugo: 5,7)

Martínez: 6,4

(Félix Torres: 5,1)

Breno Bidon: 5,3

(Raniele: 5,8)

Carrillo: 6,1

(Charles): 5,8

Garro: 6,8

Memphis Depay: 6,1

(Igor Coronado: 5,6)

Yuri Alberto: 7,4