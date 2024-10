Yuri Alberto celebra 'lei do ex' e lamenta pontos perdidos em casa

Yuri Alberto se isolou na artilharia do Corinthians, chegando a 20 gols marcados nesta temporada. O camisa 9 balançou as redes duas vezes no empate por 2 a 2 com o Inter, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.

O que aconteceu

O atacante celebrou a "lei do ex" após a partida diante do Colorado, neste sábado (5), que decretou a permanência do Timão na zona de rebaixamento durante a Data Fifa. O Corinthians só volta a campo no próximo dia 17 de outubro, contra o Athletico-PR, pela 30ª rodada.

Estou muito feliz. Tem sido um ano muito difícil, mas hoje bati meu recorde. A minha melhor eram 19 com o Inter, agora estou com 20. Só agradecer a Deus. A torcida que me deu um apoio imenso, um jogo contra meu ex-clube Yuri Alberto, em entrevista ao Premiere

No entanto, o atacante também lamentou os pontos perdidos em casa. Até os acréscimos, o Corinthians vencia por 2 a 1 e estava melhor no jogo. O empate do Inter saiu aos 48, com Ricardo Mathias.

Estávamos muito próximos da vitória. Seria muito importante sair da zona antes da pausa, mas no final, em um escanteio que não foi, saiu o gol. Focar, olhar as coisas boas que fizemos. É só desta forma, nos entregando e trazendo o melhor de cada um que tiraremos o Corinthians. Yuri Alberto

Com o resultado, o Corinthians vai a 29 pontos, mas segue no Z4, na 18ª colocação — atrás do Vitória.