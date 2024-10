Weverton promete Palmeiras competitivo até o fim e celebra convocação à Seleção

Neste sábado, o Palmeiras ficou no empate com o Red Bull Bragantino, pela 29ª rodada do Brasileirão, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). O tropeço somado à vitória do Botafogo fez a desvantagem para a liderança ampliar.

Ainda assim, Weverton prometeu o Verdão competitivo até o fim e reprovou a confusão após o apito final.

"Eu não vi a confusão, estava orando, como eu sempre faço depois do jogo e não vi como começou, o que aconteceu, mas são coisas que não podem acontecer. O jogo foi bem disputado, com chances para os dois lados e não precisava dessa confusão no final", iniciou ao Premiere.

"O Palmeiras vai fazer o que ele sempre faz, lutar até o final, se tiver chance, tiver essa esperança, a gente vai competir e acreditar até o fim. Voltou um pouco a distância, lutamos até o fim, tivemos chances para sair com a vitória, mas o que cabe a nós é continuar a vencer e continuar na perseguição e quem sabe no fim podemos ser premiados e coroados pelo nosso esforço", completou.

O goleiro, por fim, celebrou a convocação para a Seleção Brasileira. Após o corte de Alisson, o arqueiro foi chamado por Dorival Jr.

"Sempre uma honra, um privilégio vestir a camisa da Seleção, acho que é fruto do meu trabalho, daquilo que eu venho fazendo dentro da competição. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, aos meus companheiros que têm me ajudado. Estava me preparando para vir para o jogo quando eu recebi a ligação e uma ligação dessa com certeza te motiva mais para vir para o jogo", finalizou.

Agora, o Palmeiras volta a campo após a data Fifa. O rival da vez será o Juventude, às 20h (de Brasília) do próximo dia 20, no Alfredo Jaconi. Com 57 pontos, o Verdão está com três a menos do que o Botafogo.