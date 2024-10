Weverton, do Palmeiras, é convocado para seleção no lugar de Alisson

Do UOL, em São Paulo

O goleiro Weverton, do Palmeiras, foi convocado para defender a seleção brasileira nos dois próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra Chile e Peru. O jogador ficou com a vaga de Alisson, cortado após sofrer lesão neste sábado (5), durante o jogo entre Liverpool e Crystal Palace.

O que aconteceu

Alisson fazia uma boa partida com o Liverpool quando desabou no gramado com muitas dores na coxa direita. Mesmo após o atendimento médico, o brasileiro não conseguiu permanecer na partida e foi substituído por Jaros.

O departamento médico da seleção entrou em contato com o clube inglês, que comunicou a impossibilidade de o goleiro atuar nas próximas partidas do Brasil. Até o momento, não há detalhes sobre a lesão.

Com o ocorrido, o técnico Dorival Júnior e sua comissão decidiram convocar o goleiro Weverton, do Palmeiras. A última convocação do palmeirense havia sido em março do ano passado, para o amistoso contra o Marrocos.

A apresentação dos jogadores e comissão técnica será na próxima segunda-feira (7), em São Paulo (SP). O duelo contra o Chile está marcado para o dia 10 de outubro, em Santiago, e a partida diante do Peru será em 15 de outubro, em Brasília.

Alisson é o terceiro desfalque de Dorival para os jogos contra Chile e Peru. Recentemente, o zagueiro Bremer e o lateral Guiherme Arana sofreram lesões e foram cortados. Beraldo, do PSG, e Alex Telles, do Botafogo, foram convocados para as duas posições, respectivamente.

Veja os convocados:

GOLEIROS

Weverton - Palmeiras

Bento - Al-Nassr

Ederson - Manchester City

LATERAIS

Danilo - Juventus

Vanderson- Monaco

Alex Telles - Botafogo

Abner - Lyon

ZAGUEIROS

Beraldo - PSG

Éder Militão - Real Madrid

Gabriel Magalhães - Arsenal

Marquinhos - Paris Saint-Germain

MEIO-CAMPISTAS

André - Wolverhampton

Bruno Guimarães - Newcastle

Gerson - Flamengo

Lucas Paquetá - West Ham

Rodrygo - Real Madrid

ATACANTES

Endrick - Real Madrid

Raphinha - Barcelona

Luiz Henrique - Botafogo

Igor Jesus - Botafogo

Savinho - Manchester City

Vinicius Júnior - Real Madrid

Gabriel Martinelli - Arsenal