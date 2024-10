Vôlei Renata vence Vedacit Guarulhos e chega à final do Campeonato Paulista

Na noite deste sábado, o Vôlei Renata venceu o Vedacit Guarulhos e avançou à final do Campeonato Paulista. Em partida realizada no Ginásio do Taquaral, o time de Campinas ganhou o segundo jogo da semifinal por 3 sets a 1, com parciais de 25/16, 19/25, 25/20 e 25/17.

Com o resultado, o Volêi Renata garantiu sua vaga na grande decisão da competição, após vencer os dois jogos da semifinal. A equipe irá enfrentar o Suzano, que superou o Sesi Bauru na outra chave desta fase.

A primeira partida da final deve ser realizada na noite da próxima quarta-feira, com mando de quadra do Suzano. Por ter a melhor campnha, o Vôlei Renata faz o segundo jogo em casa.

O primeiro set foi de dóminio do Vôlei Renata, que fechou com nove pontos de vantagem (25 a 16). Porém, no segundo, o Vedacit Guarulhos levou a melhor e fechou o set ganhando de 25 a 19.

O terceiro set foi mais equilibrado, porém, o Vôlei Renata ganhou novamente, por 25 a 20. O último set seguiu na mesma toada e a equipe de Campinas garantiu o triunfo por 3 a 1, com parcial de 25 a 17 no terceiro.