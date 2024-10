Transmissão ao vivo de Corinthians x Internacional: veja onde assistir

Corinthians e Internacional medem forças hoje (5), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). A programação está sujeita a alterações.

As duas equipes têm objetivos diferentes. O Corinthians tentar sair da zona do rebaixamento, enquanto o Inter é o sétimo colocado e quer entrar no G6.

O Timão tenta virar a chave após acumular duas derrotas. A equipe de Ramón Díaz perdeu para o São Paulo no Brasileirão e para o Flamengo no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

Já o Inter quer ampliar a sequência de invencibilidade, que já dura oito jogos. Na rodada anterior do Brasileirão, o Colorado venceu o Vitória por 3 a 1.

Corinthians x Internacional -- Campeonato Brasileiro