Transmissão ao vivo de Athletico x Botafogo: veja onde assistir

Athletico e Botafogo duelam hoje (5), às 16h30 (de Brasília), na Ligga Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? TV Globo (RJ, RS, SC, ES, CE, MA, PB, PI, RN, SE, AC, AP, AM, PA, RO, RR, DF e Juiz de Fora MG) e Rede Furacão (streaming —de acordo com as condições da plataforma). A programação está sujeita a alterações.

O Botafogo é o líder da competição com 57 pontos, um a mais que o Palmeiras. Já o Athletico está na 15ª colocação, com 31 pontos.

O Glorioso quer voltar a vencer após dois empates consecutivos. A equipe carioca ficou no 0 a 0 com Grêmio na rodada anterior.

Já o Athletico vem de três partidas sem vencer. Na rodada anterior, o Furacão perdeu para o Flamengo por 1 a 0.

Athletico x Botafogo -- Campeonato Brasileiro