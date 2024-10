Sub-17 do Santos goleia Ituano e vai às semifinais do Paulista; sub-15 também avança

Na manhã deste sábado, os times sub-15 e sub-17 do Santos garantiram vaga nas semifinais do Campeonato Paulista das respectivas categorias. Os mais novos passaram pelo Ibrachina, enquanto os mais velhos eliminaram o Ituano.

O sub-17 do Peixe atropelou o Ituano no CT Rei Pelé. Após perder a ida por 1 a 0, os Meninos da Vila se redimiram e venceram o Galo de Itu por 6 a 0, avançando com agregado de 6 a 1. Mateus Xavier (2x) Luca Meirelles (2x), Lucca Amaro e Vinícius Lira anotaram os gols da classificação dos donos da casa.

O time escalado pelo técnico Élder Campos teve: Paulo Henrique; Guilherme Cruz (João Alencar), Ryan, João Ananias e Vinícius Lira; Gabriel Paes (Murilo Teixeira), Lucas Jaime (Fabiano) e Murillo Pará (Pepê Firmino); Padula (Vinícius Fabri), Mateus Xavier (Juninho) e Luca Meirelles (Lucca Amaro).

Agora, o time sub-17 santista enfrentará a Ferroviária nas semifinais, que terão início no próximo sábado (12 de outubro). Detalhes como datas, horários e mandos de campo serão divulgados em breve pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Sub-15 empata com o Ibrachina e também vai às semis do Paulista

Já na categoria sub-15, o Santos também conseguiu a classificação para as semifinais do Estadual. Os Meninos da Vila empataram em 2 a 2 com o Ibrachina e, por terem vencido o duelo de ida por 1 a 0, garantiram vaga com agregado de 3 a 2.

A partida de volta, que aconteceu mais cedo neste sábado, também foi disputada no CT Rei Pelé. Nadson Juan foi decisivo para o Peixe e marcou os dois gols no empate com o Ibrachina.

O treinador Cristiano Trois mandou a campo um time com a seguinte escalação: Arthur Martins; Lucas Alves, Gabriel Neves, Pablo Santana e Maylon (Kauã Miranda); Mateus Mendes, Davi Carvalho e Vinícius Rocha; Nadson Juan, Luis Felipe (Matheus Rocha) e Evandro Melgaço (Alexsander Silva/João Borges).

Agora, o sub-15 do Santos terá pela frente o Corinthians. As datas, horários e locais dos confrontos de ida e volta ainda serão definidos pela FPF.