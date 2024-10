São Paulo percebe melhora cognitiva e prioriza ensino de ponta em Cotia

Do UOL, em São Paulo

O São Paulo obriga todos os atletas de suas categorias de base a frequentarem uma escola particular e tem visto uma melhora em campo.

O que aconteceu

Todos os 320 atletas que fazem parte das categorias de base do clube frequentam uma escola particular de Cotia. O Tricolor paga as mensalidades para os jovens.

Até alguns anos atrás, o clube não obrigava os alunos a frequentarem a rede particular de ensino. Parte dos garotos estudava em diferentes redes de ensino, desde escolas públicas a particulares.

No entanto, o Tricolor percebeu uma melhora cognitiva dos jovens que estudavam na rede particular se refletir em campo. Quanto melhor o aluno ia na escola, mais ele crescia em tomadas de decisões no campo.

Hoje, o clube acompanha de perto o desempenho dos garotos na sala de aula e passar de ano é obrigatório. Os alunos que sentem mais dificuldade frequentam aulas de reforço escolar.

São cerca de 180 atletas que ficam alojados em Cotia, fora os atletas que ainda não têm idade para ficarem no CT. Um ônibus sai do local para levar os atletas à escola e depois leva os meninos de volta.