São Paulo não vence Cuiabá há 4 jogos e nunca ganhou na casa do adversário

O São Paulo só tem o Campeonato Brasileiro para disputar até o final da temporada. O próximo compromisso do Tricolor na competição é o Cuiabá, às 19h (de Brasília) deste sábado, na Arena Pantanal, pela 29ª rodada. Os mato-grossenses defendem uma invencibilidade contra os paulistas além de terem um ótimo retrospecto atuando em casa contra o adversário.

Nos últimos quatro confrontos entre Cuiabá e São Paulo, o Dourado não perdeu. A equipe do Mato Grosso, no período, venceu dois jogos e empatou outros dois diante do rival paulista. Todos os jogos foram válidos por Campeonato Brasileiro.

A última vitória do São Paulo aconteceu no dia 15 de maio de 2022. Naquela oportunidade, jogando no Morumbis, o Tricolor paulista venceu por 2 a 1, pela sexta rodada do Brasileirão. De virada, o time contou com gols de Nikão e Calleri para triunfar sobre o Cuiabá, que teve o seu tento anotado por Jenison.

Depois disso, pela 25ª rodada do Brasileirão de 2022, as equipes empataram po a 1 a 1, na Arena Pantanal. São Paulo e Cuiabá voltaram a se enfrentar mais três vezes: duas vitórias do Dourado (2 a 1, 1 a 0) e um empate sem gols.

Vale destacar que, em todas as três vezes que Cuiabá e São Paulo se enfrentaram na Arena Pantanal, os paulistas não venceram em nenhuma oportunidade. Ao todo, são dois empates (0 a 0, 1 a 1) e um triunfo dos mandantes por 2 a 1.

O Tricolor busca embalar na competição após a vitória sobre o Corinthians. Já a equipe mato-grossense tenta acabar com a sequência de quatro partidas sem um resultado positivo.

O São Paulo é o atual quinto colocado do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos, um a menos que o Flamengo, que figura em quarto lugar e tem um jogo a menos na competição. O Cuiabá, por sua vez, é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos, dois a mais que o Atlético-GO, último colocado. Mesmo se vencer neste sábado, o Dourado continuará na 19ª colocação. A situação é bastante difícil para os mato-grossenses.