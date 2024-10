Rodada complica o Corinthians no Z4 e cria clima de final contra o Inter

As vitórias de Fluminense e Criciúma na abertura da 29ª rodada do Brasileirão pressionam ainda mais o Corinthians, que enfrenta o Internacional hoje (5), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão é o 18º colocado do campeonato, com 28 pontos.

A partida é encarada como a primeira de três finais seguidas para o Corinthians. No UOL News Esporte, o colunista Julio Gomes apontou que sair do Z4 é hoje a maior preocupação do fiel torcedor.

A principal preocupação do torcedor do Corinthians nesse momento é o fato do Criciúma e Fluminense terem vencido ontem, dos maus resultados na rodada, e de como o Corinthians vai ser livrar dessa zona de rebaixamento. Então, é um jogo muito duro contra o Inter, tanto que poupou jogadores contra o Flamengo na Copa do Brasil. Julio Gomes

No Posse de Bola, o colunistaopinou que o Inter entra em campo como favorito. O Colorado vem de cinco vitórias seguidas no Brasileirão

Será a maior dificuldade de o Corinthians se dar bem contra o Inter em Itaquera. O Inter é favorito contra o Corinthians, mesmo em Itaquera. Juca Kfouri

PVC: Inter está muito forte neste momento

Durante o De Primeira desta sexta-feira (04), Paulo Vinicius Coelho explicou na prancheta como o Internacional se recuperou no Brasileirão e promete fazer um jogo muito duro contra o Corinthians. Assista no vídeo acima.

Não tem nenhuma grande revolução tática mas tem um acerto e uma compactação que faz o Inter ser muito forte nesse momento PVC

Corinthians: futuro de Ramón depende dos próximos 3 jogos, diz Samir

Ramón Díaz terá uma série de três jogos que serão decisivos para o seu futuro no Corinthians, informou o colunista Samir Carvalho, no De Primeira.

Segundo Samir, a partida contra o Inter, hoje (5), às 19h, na Neo Química Arena, é encarada pelo Timão como a primeira de "três finais" por Brasileirão e Copa do Brasil. O Corinthians entra na rodada como 18º colocado, com 28 pontos, e pode sair do Z-4 se vencer. Assista no vídeo acima.

Chegada de Depay iludiu?





Na opinião do colunista Danilo Lavieri, a chegada de Memphis Depay e as classificações seguidas pela Sul-Americana e Copa do Brasil criaram uma ilusão no Corinthians. Ele ressaltou que ainda é precisa dar a volta por cima no Brasileirão.

Se tivesse vencido o São Paulo, teria saído da zona de rebaixamento ao menos por um tempinho e haveria algum sinal de reação. Não adianta ganhar Copa do Brasil ou Sul-Americana e ser rebaixado -- vai ser ruim, vai ser horrível e vai ser provavelmente a pior queda dos grandes dos últimos tempos. Danilo Lavieri



Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.