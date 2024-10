Vini Jr dá show, Real bate Villarreal e pressiona Barça no topo do Espanhol

O Real Madrid venceu o Villarreal por 2 a 0 neste sábado (5), em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Espanhol. Vini desestabilizou marcação rival durante todo o jogo e anotou seu gol no segundo tempo, mas deixou o gramado com dores no ombro.

Gols do jogo foram marcados por Valverde e Vini Júnior. Com a vitória, o Real atinge a segunda posição de La Liga com 21 pontos, empatando com o rival Barcelona, ficando atrás por número de vitórias (seis contra sete). Já o Villarreal ficou na terceira colocação, com 17.

Como foi o jogo

Primeiro tempo começou equilibrado, mas Real cresceu com gol marcado. Após anotar o gol que abriu o placar, a equipe da casa acabou tomando conta do duelo, ainda que primeira etapa tenha finalizado com bons números para os dois lados. Vini Júnior foi destaque dos 45 minutos iniciais, desestabilizando completamente o lado direito da defesa do Villarreal.

Vini assumiu protagonismo, foi substituído com dores e Real venceu sem dificuldades na segunda etapa. Vini fez bela atuação novamente e anotou golaço de fora da área, mas acabou sendo substituído com dores no ombro pouco tempo após o gol que ampliou o placar. Após choque acidental com adversário no último minuto, Carvajal se machucou e saiu de campo em prantos. Equipe da casa foi superior e manteve controle do confronto até o final.

Gols e destaques

Aos 13 minutos, Valverde abriu o placar! Após cobrança curta de escanteio, o uruguaio teve a liberdade de bater sozinho de fora da área e acertar bela finalização, que contou com pequeno desvio, no canto direito do goleiro Conde.

Por pouco, quase saiu o empate. Nicolas Pépé recebeu cruzamento de Baena e cabeceou no travessão. Lunin tirou finalização com os olhos.

Pênalti para o Villarreal... por pouco tempo. O árbitro havia marcado penalidade para a equipe visitante, após Tchouaméni derrubar Thierno Barry na grande área. A bandeirinha, porém, assinalou corretamente o impedimento ao final da jogada.

Golaço de Vini para ampliar a vitória! O camisa 7 recebeu passe de Valverde de frente para o gol e, de fora da área, acertou chute forte e indefensável para o goleiro adversário.

Ficha técnica

Real Madrid 2 x 0 Villarreal

Competição: 9ª rodada do Campeonato Espanhol

Local: Santiago Bernabéu - Madrid, Espanha

Data e hora: 05 de outubro de 2024, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández

Assistentes: Guadalupe Porras Ayuso e Estévez Iglesias

VAR: Daniel Jesús Trujillo Suárez

Gols: Valverde, aos 13'/1ºT, Vinicius Júnior, aos 28'/2ºT

Amarelos: Kiko Femenía.

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Tchouaméni, Rudiger e Mendy; Valverde, Modric (Lucas Vázquez), Camavinga (Militão) e Bellingham; Mbappé (Rodrygo) e Vinicius Júnior (Arda Guler). Técnico: Carlo Ancelotti

Villarreal: Diego Conde; Kiko Femenía, Costa, Albiol (Bailly) e Cardona (Bernat); Santi Comesaña, Gueye, Dani Parejo (Terrats) e Baena (Pino); Barry e Pépé (Akhomach). Técnico: Marcelino García