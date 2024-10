Ramón cita frustação após empate, mas vê melhora do Corinthians: "Vamos sair dessa"

Neste sábado, o Corinthians empatou em 2 a 2 com o Internacional, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Ramón Díaz destacou a sua frustação com o resultado, já que os paulistas venciam até os acréscimos do segundo tempo.

"A sensação é que me parece que jogamos um bom jogo, criamos muitas situações, especialmente nos segundo tempo. Poderíamos ter feito 3 a 1, mas não conseguimos concretizar. A sensação é que a equipe teve uma entrega incrível. Por fim, há uma dor. O escanteio não era escanteio. Dessa situação sai o gol. Estou frustrado pois merecíamos vencer", disse.

O treinador, contudo, viu com bons olhos a atuação do Timão e afirmou que a equipe está em evolução.

"A equipe está melhorando muito, fez um esforço melhor. Eles estão dando de tudo para sair dessa situação. Estou muito contente com os jogadores, eles estão se entregando ao máximo. A equipe está melhorando. Somos um corpo técnico que gosta de desafios. Por isso estamos no Corinthians. Vamos sair dessa situação.", ampliou.

O Alvinegro aparece na 18ª colocação, com 29 pontos, um a menos que o Fluminense, primeiro time fora do Z4. Os cariocas ainda têm um jogo a menos.

"Ninguém falou que vai ser fácil, desde o primeiro dia. Mas fomos superiores a eles. Tivemos que fazer trocas pois o time estava sentindo o desgaste. Vamos lutar até o fim. Vamos sair dessa situação, não tenho dúvida. O time joga bem. Vamos seguir acreditando. A gente vê o dia a dia do clube. O desempenho não é ruim. Vamos sofrer até o final", analisou Emiliano Díaz.

O auxiliar ainda comentou sobre as substruções realizadas já na reta final da partida. O Corinthians se fechou com a entrada de mais um zagueiro e um volante, mas, mesmo assim, levou o empate.

"Foram aos 43 minutos do segundo tempo, os volantes estavam com câimbras. Tínhamos que fazer as trocas. Não influenciou em nada no jogo. Eles empataram em um escanteio que não foi escanteio. Acho que não influenciou em nada as trocas. Somos autocríticos, quando erramos, falamos. Nesta acho que não erramos", disse.

O argentino, entretanto, disse que entende as críticas dos torcedores e chamou a responsabilidade para a comissão técnica.

"A responsabilidade é sempre nossa. Faz 12 anos que estamos trabalhando em alto nível. Prefiro que batam em nós e deixem o grupo tranquilo. Temos personalidade para isso. É normal, entendo o torcedor, eles sempre tem razão. Respeitamos. Mas, internamente, a análise é que não erramos. Mas a responsabilidade é sempre do treinador. Temos personalidade para suportar os gols. A situação é de lutar até o fim. Sempre falamos que será difícil. Já estamos acostumados com o futebol brasileiro. Resultados muito a palavra dos torcedores. É seguir trabalhando. Vamos brigar até o final e sair dessa situação", disse Emiliano.

Agora, a Série A ficará paralisada por conta da data Fifa. Com isso, o Corinthians volta a campo apenas no dia 17 de outubro, quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), quando recebe o Athletico-PR, pela 30ª rodada.