PVC vê falta de otimismo do Fla com Brasileirão: 'Por que não acreditar?'

O Flamengo deveria acreditar que ainda é possível conquistar a atual edição do Brasileirão, avaliou o colunista Paulo Vinícius Coelho, no De Primeira.

A diretoria rubro-negro, no entanto, já mostrou que o Brasileirão não é a prioridade do clube, apontou PVC. O Mengão enfrenta o Bahia hoje (5), às 19h (de Brasília), na Fonte Nova.

Eu sinto a diretoria menos otimista, porque a diretoria, quando propõe para a CBF a inversão das datas da Copa do Brasil com o Brasileiro, está dizendo que o jogo do Fluminense, se perder, tudo bem. O Botafogo tem 57 pontos e o Flamengo tem 48, nove pontos de diferença, mas o Flamengo tem um jogo a menos. Então, podem ser seis pontos.

No ano passado, nessa rodada, o Palmeiras estava 14 pontos atrás do Botafogo e foi campeão. Então, por que o Flamengo, que perdeu seis pontos a mais que o Botafogo, tem que desacreditar no campeonato, ainda mais com o Filipe Luís? Paulo Vinícius Coelho

Palmeiras aproveita Allianz livre enquanto rivais mudam casa por Bruno Mars

Paulo Vinícius Coelho explicou noque o Palmeiras não mandará mais jogos fora do Allianz Parque neste Brasileirão. Assista no vídeo acima.

Enquanto isso, os rivais Botafogo e São Paulo ainda terão de jogar fora de casa no campeonato devido à turnê pelo Brasil do cantor pop Bruno Mars, que se apresentará em várias capitais. Assista no player acima.

O Palmeiras saiu do estádio neste ano nove vezes. O plano da WTorre é sair de três a quatro vezes e, na verdade, neste ano saiu nove, mas cinco dessas nove vezes foram pela crise do gramado no começo do ano. O São Paulo saiu contra o Corinthians e foi jogar em Brasília e vai sair contra o Vasco e vai jogar no Brinco de Ouro. O Botafogo volta a jogar no Maracanã depois de 10 anos contra o Criciúma na próxima rodada porque também tem show do Bruno Mars no Nilton Santos

Corinthians: futuro de Ramón depende dos próximos 3 jogos, diz Samir

Ramón Díaz terá uma série de três jogos que serão decisivos para o seu futuro no Corinthians, informou o colunista Samir Carvalho, no De Primeira.

Segundo Samir, a partida contra o Inter, hoje (5), às 19h, na Neo Química Arena, é encarada pelo Timão como a primeira de "três finais" por Brasileirão e Copa do Brasil. O Corinthians entra na rodada como 18º colocado, com 28 pontos, e pode sair do Z-4 se vencer. Assista no vídeo acima.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao De Primeira na íntegra