Ponte derrota o Botafogo-SP e respira na Série B; Lanterna, Guarani perde do Ituano

Neste sábado, em confronto válido pela 30ª rodada da Série B, a Ponte Preta recebeu o Botafogo-SP no Moisés Lucarelli, venceu por 1 a 0 e se distanciou do Z4. Gabriel Novaes foi quem balançou as redes para a equipe da casa.

Com o triunfo, a Ponte Preta chegou aos 35 pontos, na 13ª colocação, e se afastou da zona de rebaixamento. Já o Botafogo-SP, com a derrota, permaneceu com 32 somados, na 17ª posição da tabela, o primeiro time do Z4.

A Ponte Preta volta aos gramados no próximo sábado, às 17h (de Brasília), quando visita o Ceará, no Castelão. Na quarta-feira, às 20h, o Botafogo-SP recebe o Guarani, no Estádio Santa Cruz. Ambas as partidas serão válidas pela 31ª rodada da Série B.

O primeiro e único gol do jogo foi marcado pela Ponte Preta logo aos oito minutos do primeiro tempo. Após receber lançamento de Iago Dias, Gabriel Novaes dominou pela ponta esquerda e finalizou rasteiro, sem chances para o goleiro João Carlos.

Aos 28 minutos da etapa complementar, o zagueiro Mateus Silva, da Ponte Preta, recebeu seu segundo cartão amarelo na partida por parar um contra-ataque do adversário com falta e foi embora mais cedo.

Ituano 1 x 0 Guarani

Em outro duelo desta rodada da Série B, o Guarani visitou o Ituano no Estádio Dr. Novelli Júnior e perdeu por 1 a 0. José Aldo foi o responsável por marcar o tento da equipe mandante.

Com a derrota, o Bugre permaneceu com 25 pontos, na lanterna do torneio (20º). Já o Ituano chegou aos 31 somados, agora na 18ª posição da tabela.

O Guarani volta aos gramados volta aos gramados na próxima quarta-feira, às 20h (de Brasília), quando visita o Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz. Na segunda-feira (14/10), às 18h30, o Ituano visita o Brusque, no Hercílio Luz. Ambas as partidas também serão válidas pela 31ª rodada da Série B.