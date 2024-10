Palmeiras pode assumir a liderança do Brasileirão neste sábado; veja cenários

O Palmeiras pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro neste sábado, quando acontece sete jogos restantes da 29ª rodada da competição. O Verdão duela com o Red Bull Bragantino, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

O Palmeiras ainda não assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro por uma rodada completa nenhuma vez nesta temporada, mas está no G4 desde a décima rodada, e ocupa a vice-liderança há três. Buscando o tricampeonato brasileiro, o Verdão vem embalado por seis vitórias consecutivas.

Atualmente, o Palmeiras é o segundo colocado, com 56 pontos, enquanto o Botafogo é o líder, com 57. O Fortaleza, que perdeu do Grêmio por 3 a 1 na última sexta-feira, vem logo atrás, em terceiro lugar, com 55. Dessa forma, o Alviverde só precisa "secar" o adversário carioca, que enfrenta o Athletico-PR, na Ligga Arena, também às 16h30.

Para assumir a liderança, o Palmeiras só não pode perder. Se vencer o Bragantino, o time de Abel Ferreira chega aos 59 pontos. Com isso, chegaria à ponta da tabela em caso de derrota ou empate do Botafogo. Perdendo, o time carioca se manteria com os 57 pontos, dois atrás do Verdão. Empatando, chegaria a 58, um atrás do Alviverde.

O Verdão diminuiu a diferença para o líder na última rodada, quando venceu o Atlético-MG, por 2 a 1, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O Botafogo, por sua vez, empatou sem gols com o Grêmio em duelo realizado no Mané Garrincha.

Em 2023, o Verdão faturou o 11° título brasileiro de sua história, mas só confirmou a conquista, de forma definitiva, na última rodada, depois de empate por 1 a 1 com o Cruzeiro. Naquele ano, os comandados do técnico Abel Ferreira superou uma diferença de 14 pontos durante a competição e só assumiu a ponta na 34ª rodada.