Palmeiras empata com o Bragantino e vê Botafogo aumentar vantagem na liderança do Brasileiro

Neste sábado, o Palmeiras empatou com o Red Bull Bragantino sem gols, pela 29ª rodada do Brasileirão, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Além da quebra da sequência de seis vitórias seguidas, o Verdão ainda viu o Botafogo aumentar a vantagem na liderança.

Com 57 pontos, o Alviverde está com três a menos do que o Glorioso, vice-líder. Já o time de Bragança Paulista está com 34 unidades, na 13ª colocação.

Agora, as equipes voltam a campo apenas após a data Fifa, em que o Palmeiras enfrenta o Juventude, às 20h (de Brasília) do próximo dia 20, no Alfredo Jaconi. O RB Bragantino, por sua vez, encara o Vitória, no próximo dia 19, às 16h, no Barradão.

O jogo

No começo da partida, o Palmeiras se impôs, mas as finalizações de Raphael Veiga e Flaco López foram facilmente defendidas por Cleiton. Depois da pressão inicial, o Verdão passou a ter dificuldades na troca de passes e o RB Bragantino melhorou no embate.

Na primeira chance, Lucas Evangelista desviou de cabeça e a bola passou tirando tinta do travessão e, depois, Lincoln teve liberdade e arrematou, mas Weverton agarrou com segurança. Posteriormente, Eduardo arrancou do campo de defesa, serviu Henry Mosquera, que passou por Giay e finalizou para defesa de Weverton.

Aos 31 minutos, o Palmeiras respondeu: Raphael Veiga cruzou na medida, mas Flaco López perdeu grande chance. Antes do intervalo, Eduardo Sasha recebeu passe dentro da área e chutou para outra intervenção do goleiro.

No primeiro minuto do segundo tempo, Henry Mosquera se aproveitou do vacilo de Giay e finalizou pela rede do lado de fora. Pouco depois, foi a vez de Vitinho arriscar e mandar para fora.

O cenário do Palmeiras se mantinha na segunda etapa, com poucas chances reais de gol. Com as alterações, especialmente as entradas de Dudu e Estêvão, o Verdão cresceu no jogo.

Em contra-ataque, Estêvão pedalou e tocou para Gabriel Menino, que cruzou para Maurício cabecear para fora. Pouco depois, Dudu recebeu pelo lado esquerdo e arrematou na rede pelo lado de fora.

Em prosseguimento à pressão, a joia palestrina deixou Rony na medida para marcar, mas o camisa 10 desperdiçou a oportunidade. Nos acréscimos, Dudu cortou para o meio e chutou, porém, Cleiton buscou no cantinho.

FICHA TÉCNICA



RED BULL BRAGANTINO 0 X 0 PALMEIRAS

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)



Data: 5 de outubro de 2024 (sábado)



Horário: 16h30 (de Brasília)



Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)



VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)



Cartão vermelho: nenhum



Cartões amarelos: Jadsom, Cavaleiro, Eduardo Sasha e Cleiton (RB Bragantino); Giay, Richard Ríos e Gabriel Menino (Palmeiras)

Gol: nenhum

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Guilherme Lopes (Erick Ramires); Jadsom (Raul), Lincoln (Douglas Mendes) e Lucas Evangelista; Vitinho, Henry Mosquera (Arthur Sousa) e Eduardo Sasha (Cavaleiro).



Técnico: Pedro Caixinha

PALMEIRAS: Weverton; Giay (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista (Vanderlan); Aníbal Moreno, Richard Ríos (Gabriel Menino) e Mauricio (Rony); Raphael Veiga (Estêvão), Felipe Anderson (Dudu) e Flaco López.



Técnico: Abel Ferreira