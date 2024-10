'Outubro será determinante para o Corinthians', analisa Milly Lacombe

O Corinthians empatou com o Internacional neste sábado, na Neo Química Arena, e não conseguiu sair da zona de rebaixamento.

A situação do clube foi assunto no Fim de Papo, programa exibido pelo UOL Esporte no YouTube. Para a colunista Milly Lacombe, o futuro do Corinthians dependerá do desempenho do time no mês de outubro.

O comportamento do Corinthians depois do segundo gol passou a ser 'isso aqui é festa e a gente vai fazer o terceiro a qualquer momento'. A dupla de treinadores achou a mesma coisa, poupou, e eles foram punidos. É quase uma negligência em relação ao resultado. O Corinthians teve muitas chances de fazer 3 a 1 e o Rochet apareceu muito bem. O Internacional do Roger tá todo encaixado, leva o gol e não se desespera. É um time muito certinho, e o Corinthians negligenciou o resultado.