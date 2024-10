Mônaco bate o Rennes fora da casa e dorme na liderança do Campeonato Francês

O Mônaco visitou o Rennes, neste sábado, pela sétima rodada do Campeonato Francês. No Roazhon Park, o time visitante venceu por 2 a 1, com gols de Thilo Kehrer e Folarin Balogun. Enquanto Ludovic Blas descontou.

Com o resultado, o Mônaco foi aos 19 anos e vai dormir na liderança do campeonato, já que o PSG entra em campo amanhã, às 15h45 (de Brasília), diante do Nice. Por outro lado, o Rennes continua com dez tentos conquistados, na 10ª posição, mais ainda pode cair na tabela até o final da rodada.

O Mônaco volta a campo no dia 18 de outubro, sexta-feira, às 15h45, quando recebe o Lille, no Estádio Louis II. O Rennes visita o Brest no dia 19, sábado, às 12 horas, no Estádio Francis-Le Blé. As duas partidas são válidas pela oitava rodada do Campeonato Francês.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por AS Monaco ?? (@asmonaco)

Os visitantes abriram o placar logo aos seis minutos de jogo. Em cobrança de escanteio, Elisse Ben Seghir cruzou e Thilo Kehrer desviou, de cabeça, para o fundo do gol. Logo em seguida, Ludovic Blas recebeu de Kamara e anotou um golaço de fora da área para deixar tudo igual, aos 11 minutos.

Ainda no primeiro tempo, aos 22, Ben Seghir lançou para Folarin Balogun, que recebeu na frente do goleiro e recolocou o Mônaco em vantagem.

Confira todos os resultados deste sábado pelo Campeonato Francês:

Saint-Étienne 3 x 1 Auxerre

Lille 2 x 1 Toulouse