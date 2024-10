Milly desaprova regra em impedimento do Corinthians: 'Na dúvida, é gol'

O Corinthians teve um gol de Yuri Alberto anulado pelo VAR por impedimento. O jogo contra o Internacional acabou empatado por 2 a 2.

A jogada do gol impedido foi discutida no Fim de Papo. De acordo com a colunista Milly Lacombe, a decisão foi polêmica por se tratar de uma posição de mesma linha.

Eu não vi impedimento na hora, quando chama o VAR para traçar as linhas pareceu óbvio que iam marcar. O VAR não acerta nem quando acerta. A entrada do VAR no futebol da maneira que foi feita no Brasil é um equívoco. Ela fragmenta o jogo, deixa o jogo aos pedacinhos, para por muito tempo, e a gente fica traçando linhas para medir isso. Isso para mim, no futebol, é mesma linha. Pode gerar dúvidas. Na dúvida, é gol. É isso que o VAR fez no futebol que matou o jogo como a gente ama. O VAR é fotografia, e o futebol é filme. Na hora que para o lance, coloca 15 ângulos diferentes e coloca a imagem na forma que você quiser, cada um vai ver o lance com o seu viés. Milly Lacombe, no Fim de Papo

