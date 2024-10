City leva dois gols de ex-jogadores do Fla, mas vence e cola no Liverpool

O Manchester City saiu atrás, mas venceu o Fulham por 3 a 2, neste sábado (5), no Etihad Stadium, pela sétima rodada do Campeonato Inglês, e não deixou o líder Liverpool disparar.

O que aconteceu

O brasileiro Andreas Pereira, ex-Flamengo, abriu o placar aos 26min do primeiro tempo, mas Kovacic, o nome do jogo, virou para o Manchester City com dois chutes da entrada da área, um aos 31min da etapa inicial e outro no primeiro minuto do segundo tempo. Doku, aos 31min da etapa final, ampliou para os Citizens, enquanto Rodrigo Muniz, também ex-Fla, descontou para o Fulham aos 42min.

O Manchester City volta a vencer após dois tropeços seguidos na Premier League e chega aos 17 pontos na tabela da Premier League, um a menos que o líder Liverpool, que pouco antes havia vencido o Crystal Palace por 1 a 0, fora de casa, em jogo que teve o brasileiro Alisson saindo machucado.

Por conta da Data Fifa, os times agora têm duas semanas de intervalo até o próximo compromisso. O Manchester City volta a campo no dia 20 de outubro para encarar o Wolverhampton, fora de casa, às 10h (de Brasília), enquanto o Fulham joga um dia antes (19), às 11h, contra o Aston Villa, diante de sua torcida. Os jogos são válidos pela oitava rodada da Premier League.

Como foi o jogo

O City entrou em campo com a obrigação de vencer por conta do triunfo do Liverpool, e começou em cima, finalizando quatro vezes (duas com perigo) em apenas dez minutos. Mas foi o time visitante quem saiu na frente minutos depois de ter criado outra grande chance, salva com excelência por Ederson em finalização cara a cara.

A equipe de Guardiola respondeu cinco minutos depois com o empate e recuperou o domínio do início do jogo, mas pecou nas finalizações e foi para o intervalo em igualdade no placar.

Kovacic deu mais tranquilidade ao City ao fazer o gol da virada no primeiro minuto da etapa final, mas o Fulham continuou surpreendendo os anfitriões com contra-ataques e ficou bem perto de buscar o empate novamente. Sorte dos Citizens que Ederson salvou o time mais uma vez e que Doku acertou uma bomba para ampliar.

Rodrigo Muniz chegou a colocar fogo no jogo com um gol perto dos acréscimos, mas o City conseguiu se segurar nos minutos finais.

Andreas Pereira comemora à lá Cristiano Ronaldo em frente à torcida do Manchester City Imagem: Carl Reicine/Getty Images

Como foram os brasileiros

Andreas Pereira foi titular do Fulham e abriu o placar, enquanto Rodrigo Muniz entrou aos 30min do segundo tempo e fez o outro gol do time visitante.

Pelo lado dos Citizens, Ederson fez duas grandes defesas e foi nome importante no time de Guardiola, enquanto Matheus Nunes entrou só nos acréscimos. Savinho não saiu do banco de reservas.

Gols e lances importantes

Ederson! Em contra-ataque do Fulham, Adama Traoré ganha de Rico Lewis na corrida, invade a área e finaliza cara a cara com Ederson. O goleiro brasileiro faz grande defesa e salva o City, aos 16min.

1 a 0. Jiménez recebe a bola na área, dá um passe de calcanhar espetacular para trás e encontra Andreas Pereira, que, livre na pequena área, empurra a bola para as redes, aos 26min de jogo. Ele comemora à lá Cristiano Ronaldo, em frente à torcida do City.

1 a 1. A defesa do Fulham afasta mal, Kovacic aproveita rebote e finaliza da entrada da área. A bola ainda desvia na defesa e balança as redes do gol de Leno, aos 31min.

2 a 1. Foden faz longo cruzamento da esquerda, Bernardo Silva domina e ajeita para Kovacic, que domina de esquerda com categoria na entrada da área, adianta a bola e finaliza de direita no canto, logo no primeiro minuto da etapa final.

Ederson de novo! Traoré ganha de Walker na corrida, invade a área, e finaliza para mais uma grande defesa do brasileiro, aos 22min do segundo tempo.

3 a 1. Em jogada individual, Doku recebe na esquerda, carrega em diagonal, limpa para o meio e solta uma pancada de direita no ângulo, aos 36min do segundo tempo.

3 a 2. Rodrigo Muniz recebe cruzamento de Nelson e finaliza. A bola desvia em Stones antes de entrar, aos 42min da etapa final.

FICHA TÉCNICA

Manchester City 3 x 2 Fulham

Data: 5 de outubro de 2024 (sábado)

Horário: 11h (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

Árbitro: Peter Bankes (ING)

Cartões amarelos: Bassey (Fulham); Pep Guardiola e Bernardo Silva (Manchester City)

Gols: Andreas Pereira, aos 26min, Kovacic, aos 31min do primeiro tempo; Kovacic, a 1min, e Doku, aos 36min, e Rodrigo Muniz, aos 42min do segundo tempo

Manchester City: Ederson; Lewis, Dias, Akanji (Walker) e Gvardiol; Kovacic, Bernardo Silva e Gundogan (Matheus Nunes); Grealish (Doku), Foden (Stones) e Haaland. Técnico: Pep Guardiola

Fulham: Leno; Tete (Castagne), Andersen, Bassey e Robinson; Adama, Andreas Pereira (Rowe), Berge (Cairney), Lukic e Iwobi (Reiss Nelson); Jiménez (Rodrigo Muniz). Técnico: Marco Silva