Keno tranquiliza torcida do Fluminense, mas revela preocupação com Kevin Serna

O Fluminense ganhou um pouco de tranquilidade após a vitória sobre o Cruzeiro, por 1 a 0, na última quinta-feira, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, a torcida ficou apreensiva com uma possível lesão de Keno

O jogador foi substituído no segundo tempo, depois de cair no gramado com dores no joelho. Só que Keno tranquilizou a torcida sobre sua situação. Por outro lado, revelou que o colombiano Kevin Serna saiu da partida com um problema físico.

"Ele falou que deu uma estirada ali no fim. Vou sempre torcer por ele. Um menino que vai agregar muito. Estou feliz por ele. Ele se adaptou muito rapidamente ao grupo. Espero que volte rapidamente", disse Keno.

O resultado diante do Cruzeiro tirou o Fluminense da zona de rebaixamento do Brasileirão. Agora, a equipe carioca ocupa a 16ª posição, com 30 pontos conquistados.

O Tricolor das Laranjeiras terá tempo para trabalhar, pois só volta a campo no dia 17 de outubro, quinta-feira, às 20 horas (de Brasília) no clássico contra o Flamengo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

O Fluminense ainda espera o fim da rodada para saber se vai estar de volta à zona de rebaixamento. A equipe precisa torcer para tropeços de Vitória e Corinthians, que jogam neste sábado.