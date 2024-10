Aldo quis voltar ao UFC após convite de jogador do Fla: 'Tocou meu coração'

José Aldo já estava aposentado há mais de ano, com seu nome gravado na história do UFC e sem pretensões de retornar. Até que um convite de David Luiz, do Flamengo, acabou mudando tudo. O ex-campeão voltou à ativa e agora está em busca de mais um cinturão.

O que aconteceu

Flamenguista fanático, José Aldo foi a um jogo no Maracanã no final do ano passado que acabou reacendendo sua chama pelo MMA. Ele estava esperando sua filha, que havia entrado em campo com os jogadores do rubro-negro, quando encontrou o zagueiro do Flamengo. Fora dos relacionados para a partida, o jogador se dirigia ao camarote.

O lutador foi chamado para um culto por David Luiz, seu amigo pessoal, e aceitou o convite. Ele contou ao UOL que já havia prometido ao jogador que iria em um convite anterior, mas que acabou não cumprindo, e naquela ocasião fez diferente. Eles, então, foram para o louvor na casa do zagueiro à noite.

Foi inspirado por aquela pregação que Aldo decidiu retornar ao UFC: "Tocou meu coração". O ex-campeão não se via mais lutando MMA e estava treinando boxe, mas saiu do culto motivado a entrar novamente no octógono. Começou a fazer ligações, e sua volta triunfal ocorreu em maio deste ano, com a vitória sobre Jonathan Martinez no UFC Rio.

Eu encontrei o David Luiz em jogo no Maracanã, e ele me fez o convite para ir ao culto. Eu já tinha prometido pra ele, mas não tinha ido. Eu pude aceitar, e a pregação daquela noite na casa dele tocou meu coração, eu saí de lá falando que eu ia lutar novamente. Eu já liguei pro Dedé [Pederneiras, treinador]. No outro dia, já mandei mensagem para o Dana [White, chefão do UFC] falando que queria voltar a lutar e aqui estou. José Aldo, ao UOL

Eu pude ser tocado naquela noite e ter essa chama acesa de novo. Eu não me via voltando a lutar MMA, eu estava praticando boxe, fazendo luta de boxe, mas tocou meu coração. Eu falei: 'Eu consigo lutar, eu consigo ser campeão novamente'. Foi um lado de motivação muito mais religiosa, muito mais ouvindo Deus, naquilo que eu creio.

O Dedé sempre falou que eu tinha condições de continuar lutando, que eu poderia ser campeão, mas eu deixei bem claro que eu não queria mais isso. No momento que [o culto] me tocou, aquilo acendeu essa chama de novo. Eu agradeço ao David Luiz por ter feito esse convite e mudado a minha vida. Há anos que eu tenho amizade com ele, quando eu não era campeão do peso pena ainda.

O amazonense luta neste sábado (5) no UFC 307, nos EUA, contra o norte-americano Mario Bautista. O brasileiro está no top 10 do ranking, enfrenta o 11º e busca ganhar posições para se credenciar para uma nova disputa do cinturão.

Aos 38 anos, Aldo busca se sagrar campeão pela segunda categoria, desta vez no peso-galo. Ele começou entre os penas, tornou-se o campeão mais bem-sucedido da categoria, e depois subiu de categoria. Chegou a disputar o cinturão do peso-galo em 2020 e mira uma segunda chance.