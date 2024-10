Jogo do São Paulo hoje: horário e onde assistir ao vivo

O São Paulo visita o Cuiabá hoje (5), às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). A programação está sujeita a alterações.

O São Paulo é o quinto colocado no torneio nacional, com 47 pontos. Já o Cuiabá está na 19ª colocação, com 23 pontos.

O Tricolor chega empolgado após a vitória no clássico. O time de Zubeldía bateu o Corinthians por 3 a 1, no Mané Garrincha, em Brasília.

O Cuiabá venceu apenas um dos últimos 12 jogos. Na rodada anterior do Brasileirão, o Dourado perdeu para o Fortaleza por 1 a 0.

Cuiabá x São Paulo -- Campeonato Brasileiro