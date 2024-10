João Victor vê time do Vasco 'sem paciência' em empate com Juventude

O Vasco voltou a atuar em São Januário, mas ficou no empate com o Juventude em 1 a 1, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado frustrou a torcida que esteve presente no estádio.

Os cruzmaltinos criticaram muito a atuação dos vascaínos. A equipe saiu de campo sob vaias.

O zagueiro João Victor viu a equipe "sem paciência" durante os 90 minutos.

"Acho que faltou paciência. Treinamos para suportar esta pressão, se tivesse. Teve momentos que eles foram melhores, outros a gente estava melhor. Acho que caímos um pouco na pilha da torcida. Temos que ter mais calma para criar as jogadas", disse ao Premiere.

O Vasco chegou a 37 pontos, na nona colocação. Os cruzmaltinos perderam a chance de encostar nos times que estão acima na classificação.

Os cariocas voltam a campo no dia 16 de outubro, quarta-feira, contra o São Paulo, em Campinas.