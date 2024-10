Flamengo tem chance de título? 'É time para 2025', dispara Milly Lacombe

O Flamengo ganhou uma nova cara no comando de Filipe Luís. A vitória do rubro-negro neste sábado contra o Bahia foi assunto no Fim de Papo, programa exibido pelo UOL Esporte.

Para Milly Lacombe, a equipe carioca deve estar pronta apenas em 2025. Mesmo assim, a colunista acredita que o Fla tem as maiores chances de vencer a Copa do Brasil.