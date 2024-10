Ex-top 4 do tênis diz que era agredida e até ameaçada de morte pelo pai

Jelena Dokic, ex-nº 4 do mundo no tênis, revelou que era agredida pelo próprio pai ao longo da carreira. Ele também era seu treinador.

O que aconteceu

A revelação foi feita em um novo documentário autobiográfico da tenista, chamado "Unbreakable" (Inquebrável, em português).

A violência doméstica era praticada especialmente nas derrotas, como contou Dokic enquanto assistia a um jogo antigo contra Martina Hingis. "Tenho 16 aqui. Eu estava jogando contra a número 1 Martina Hingis e sabia que se perdesse as consequências seriam catastróficas".

Um dia depois de perder eu sabia o que iria acontecer... comecei a me sentir realmente quebrada por dentro (...) Não havia um centímetro de pele que não estivesse machucado

Ela não fala com o pai há dez anos. "Durmo bem à noite. Não falo com ele, há dez anos foi a última vez. Tentei reconciliar, mas é difícil quando ele nem consegue pedir desculpas", disse em uma entrevista ao jornal The Independent, em dezembro do ano passado.

Eu esperava que ele mudasse, mas não foi possível e acho que em algum momento, mesmo que seja família, você tem que deixar para lá e dizer: 'Isso é muito tóxico para mim'. Foi o que eu fiz - e o dia em que fiz isso me deixou muito feliz. Meu pai sempre me dizia: 'Não se atreva a dizer nada, fique em silêncio ou eu mato você

Dokic hoje está com 41 anos de idade e aposentada do tênis desde 2014. Ela atua como comentarista de tênis em um canal da Austrália e dá palestras motivacionais compartilhando a sua história e ajudando quem passou pelo mesmo que ela.

Dokic chegou às semifinais de Wimbledon em 2000 e alcançou o top 4 do tênis feminino dois anos depois. Ela despontou na carreira ainda como adolescente depois de se mudar com a família da Iugoslávia para a Austrália aos 11 anos de idade.

O documentário está previsto para ser lançado nos cinemas australianos em 7 de novembro - com lançamento mundial programado para a sequência.