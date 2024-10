EC Sírio celebra 45 anos do histórico título Mundial Interclubes

Neste sábado, o EC Sírio realizou uma celebração especial no ginásio do Aeroporto, localizado na zona sul de São Paulo, em comemoração aos 45 anos da conquista inédita do título Mundial Interclubes (William Jones Cup 1979). O evento contou com a presença de importantes nomes do clube, além de personalidades do basquete nacional e internacional, e convidados especiais.

Durante o evento, o clube mostrou no telão imagens inéditas da equipe vitoriosa, exibindo momentos de viagens, treinos e jogos. O técnico Cláudio Mortari destacou a importância de preservar a memória desse marco do basquete brasileiro.

"Comemorar 45 anos de uma conquista como essa, ainda mais no Brasil, me deixa muito satisfeito. O EC Sírio sempre faz homenagens aos atletas e técnicos nas datas comemorativas desse título e isso nos mantém vivo na sua história do clube e do esporte. Gratidão eterna por tudo que estão fazendo conosco", disse.

"Comemoramos o maior título do EC Sírio, que talvez seja um dos maiores do basquete brasileiro, ou seja, à conquista do Campeonato Mundial Interclubes de 1979. Pudemos rever amigos, ex-companheiros, ex-jogadores e atletas atuais. Uma grande festa. E o EC Sírio está de parabéns. Vamos em frente, rumo aos 50 anos desta conquista", reforçou o ex-jogador Dódi.

Para Eduardo Agra, também ex-jogador, o reencontro com ex-companheiros foi emocionante. Já Marcel de Souza, outro ícone do time, destacou a importância do clube em sua trajetória.

"É sempre muito emocionante retornar ao clube nessas homenagens. A cada cinco anos, o EC Sírio sempre foi muito cuidadoso com todos nós, jogadores e técnicos, pois continua trazendo à tona essas memórias. Tudo de forma bastante carinhosa e cuidadosa. Por isso, pessoalmente é muito emocionante rever a todos que participaram desta conquista muito importante para o basquete brasileiro", relatou Agra.

"Comemoramos 45 anos do título Mundial conquistado pelo EC Sírio. É um motivo muito grande de alegria retornar a essa casa do basquete, nesse lugar que cheguei há 50 anos para tentar ser alguém no esporte e o clube foi bastante acolhedor. Agradeço muito ao EC Sírio por tudo que conquistei, não só no esporte, como também na vida", afirmou Marcel.

O EC Sírio conquistou o título ao vencer o time iugoslavo KK Bosna Royal Sarajevo por 100 a 98, na prorrogação (88 a 88 no tempo regulamentar), em 6 de outubro de 1979, no ginásio Estadual Geraldo José de Almeida (Ibirapuera), que estava completamente lotado.

A equipe paulista participou de quatro jogos, conquistando três vitórias e sofrendo apenas uma derrota, acumulando um total de sete pontos. No total, o time marcou 388 pontos e sofreu 356, resultando em um saldo positivo de 32 pontos.

O elenco do EC Sírio era composto por: Washington Joseph - Dódi (armador); Paulo César Rossi Esteves - Paulinho (ala); José Carlos Santos Saiani (armador); Renato José Elias (ala); Miachel Ray Daugherty - Mike (pivô); Marcos Antonio Abdalla Leite - Marquinhos (pivô); Eduardo Nilton Agra Galvão (ala); Marcel Ramón Ponikwar de Souza (ala); Marcelo Vido (ala); Larry Dyal Willians (pivô); Oscar Daniel Bezerra Schimidt; Luís Carlos Videira (pivô); Edmond Azar Filho - Russo (ala).

Enquanto comissão técnica era formada por: Claudio Mortari (técnico), Adriano Duarte (médico) e Geraldo Félix de Lima (massagista). A diretoria incluía Ramon Semmin (presidente), Ruy Dip (diretor esportivo) e Antônio Carlos Salgado (administrador de basquete).