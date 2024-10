CR7 marca, Al-Nassr vence o Al-Orobah e sobe na tabela do Saudita

O Al-Nassr recebeu o Al-Orobah, neste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Saudita. No Al-Awwal Park, o time da casa venceu por 3 a 0, com gols de Cristiano Ronaldo, de pênalti, e Sadio Mané (duas vezes).

Com o resultado, o Al-Nassr subiu para a 3ª posição, com 14 pontos conquistados, apenas um atrás do líder Al-Hilal, que ainda joga na rodada, neste sábado. Por outro lado, o Al-Orobah cai para a 11ª posição, com sete tentos.

Os dois times voltam a campo somente no dia 18 de outubro, sexta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Saudita. O Al-Nassr visita o Al-Shabab, às 15 horas (de Brasília), no King Fahd Stadium. Já o Al-Orobah encara o Al-Ettifaq, às 17 horas, no Abdullah Al Dabil Stadium.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ???? ????? ??????? (@alnassr)

O Al-Nassr abriu o placar aos 17 minutos de jogo. O árbitro anotou pênalti para o time da casa, após a bola tocar na mão de Jean Michael Seri. Cristiano Ronaldo foi o encarregado pela cobrança e marcou. Aos 29, o craque português recebeu na ponta esquerda e tocou para Sadio Mané ampliar a vantagem.

Já no segundo tempo, Nawaf Boushal cruzou e encontrou Mané, que bateu de primeira e fez o segundo gol na partida, aos 26 minutos.