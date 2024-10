Yuri Alberto brilha, mas Corinthians cede empate ao Inter e segue no Z4

Em clima de decisão na Neo Química Arena, o Corinthians cedeu o empate ao Internacional por 2 a 2 neste sábado (5), e permanece na zona de rebaixamento.

Yuri marcou os dois gols do Timão, enquanto Bernabéi e Ricardo Mathias empataram para os visitantes.

Com o resultado, o Corinthians segue no Z4, com 29 pontos, na 18ª colocação. Já o Inter vai ao 6º lugar, somando 46 pontos.

Yuri Chegou a 20 gols pelo Corinthians na temporada, alcançando o seu melhor desempenho na carreira desde que estreou profissionalmente.

Memphis Depay, titular pela primeira vez no Corinthians, deu sua segunda assistência desde que chegou ao time no gol de Yuri. O atacante holandês saiu aplaudido, aos 39 minutos da segunda etapa.

Após a Data Fifa, o Corinthians volta à Neo Química Arena diante do Athletico-PR, pelo Brasileirão, no dia 17 de outubro. Pelo mesmo campeonato, o Internacional vai receberá o rival Grêmio, no Beira-Rio, no dia 19.

Primeiro tempo aberto

A etapa inicial foi elétrica, com um gol para cada lado e muitos espaços nas duas defesas. O Inter começou a partida com uma marcação alta, pressionando saída do Corinthians, mas sofreu o gol em um contra-ataque muito bem coordenado, ainda aos 2 minutos de bola rolando.

Na sequência do gol, o Timão recuou as linhas e abriu espaços para o Inter trabalhar a bola. Desta forma, o empate colorado aconteceu 15 minutos depois, em boa jogada pelo meio de campo, com Bernabéi.

Os times ainda tiveram outras oportunidades, sendo que os mandantes foram mais criativos nas jogadas, e Yuri teve um mas o equilíbrio permaneceu até o intervalo.

Yuri protagonista e Inter resiliente

O segundo tempo foi uma verdadeira "decisão" para o Corinthians, uma vez que só a vitória interessava ao time da casa. Em um lance relâmpago, aos 3 minutos, mais uma vez Memphis encontrou Yuri Alberto, desta vez num cruzamento aéreo, e o centroavante mandou um chute de cabeça. Rochet tocou na bola, mas não impediu a bola de entrar na rede. Porém, o VAR anulou o lance por um impedimento milimétrico.

A vontade de Yuri o transformou em protagonista do jogo. O ataque fulminante do Corinthians teve participação importante do holandês, que distribuiu bons passes e se posicionou bem, deixando o camisa 9 mais livre para flutuar. No entanto, o 2º gol saiu em cobrança de pênalti do artilheiro do Timão, após Thiago Maia por a mão na bola dentro da pequena área.

Já nos acréscimos, o Alan Patrick apareceu para fazer um cruzamento rasteiro para Ricardo Mathias deixar tudo igual novamente. 2x2 no placar e a frustração da torcida alvinegra.

Lances importantes

1x0. A partida mal começou, e Memphis aproveitou um bom contra-ataque para infiltrar Yuri pela direita. Sem marcação, o camisa 9 adiantou a bola e chutou cruzado, sem chances para Rochet.

Na linha! O Inter teve chance clara de empatar, aos 11 minutos, em rebote de Bernabéi. Wesley fez boa jogada pela esquerda, cruzou, mas Hugo Souza interceptou. No rebote, o lateral-esquerdo apareceu limpo para finalizar, mas Cacá agachou para colocar o peito no caminho da bola e evitar o gol em cima da linha.

1x1. Após uma melhora do Colorado no campo de ataque, Bernabéi teve outra oportunidade de igualar o marcado. O jogador recebeu bom passe na entrada da área e, livre de marcação, ajeitou para bater. A bola desviou em e bate em cima de Gustavo Henrique. A bola desvia no zagueiro e tira Hugo do lance.

Por cima! Memphis e Yuri se atrapalharam no lance após Carrillo cabecear na áera. A bola passou muito perto do travessão.

Na trave! Aos 44' do 1º tempo, Garro achou lançamento de maestro para Yuri Alberto. O atacante espacou pela esquerda, em velocidade, ganhou da marcação na corrida e carimbou a trave direita de Rochet.

Gol anulado. Seria mais uma assistência de Memphis, mas o VAR anulou o que seria o segundo gol de Yuri Alberto por impedimento, logo aos 3 minutos da segunda etapa.

2x1 de pênalti. Thiago Maia colocou a mão na bola e, na revisão, o VAR apontou penalidade e o árbitro referendou. Na cobrança, Yuri bateu bem, no canto superior direito, sem chances de defesa.

Inter resiliente faz 2x2. Alan Patrick recebe na direita e faz o cruzamento rasteiro, aos 48 minutos do 2º tempo. Ricardo Mathias antecipou e finalizou de letra para deixar tudo igual.

Ficha técnica

Corinthians 2 x 2 Internacional

Local: Neo Química Arena (SP)

Data: 5 de outubro de 2024 (sábado)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Victor Hugo Imazu dos Santos

Cartões amarelos: André Carrillo, Matheus Bidu, Cacá, Breno Bidon e Yuri Alberto (Corinthians); Thiago Maia (Inter)

Gols: Yuri Alberto, aos 2'/1T e aos 27'/2T; Bernabéi, aos 17'/1T, e Ricardo Mathias, aos 48'/2T

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Matheus Bidu (Hugo); Martínez (Félix Torres), Breno Bidon (Raniele), Carrillo (Charles) e Garro; Memphis (Igor Coronado) e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabéi; Rômulo (Alario), Thiago Maia (Bruno Henrique), Gabriel Carvalho (Gustavo Prado) e Wesley (Wanderson); Alan Patrick e Enner Valencia (Ricardo Mathias). Técnico: Roger Machado