Corinthians terá Memphis Depay titular contra o Internacional; veja times

O Corinthians terá Memphis Depay entre os 11 titulares neste sábado (5), contra o Internacional, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

O atacante holandês vai estrear entre os titulares do Timão, quase um mês após ser contratado. O jogador ainda não está 100% fisicamente, mas diante das ausências de Romero, suspenso pelo terceiro amarelo, e Talles Magno, que se recupera de lesão, precisou ser acionado pela comissão técnica.

Desta forma, o Corinthians terá os titulares: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Matheus Bidu; Martínez, Breno Bidon, Carrillo e Garro; Memphis e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

O Internacional vai a campo com: Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabéi; Rômulo, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Enner Valencia. Técnico: Roger Machado

O Corinthians entra em campo na zona de rebaixamento, com 28 pontos, precisando vencer para respirar na tabela. O Inter, sétimo colocado com 45 pontos, sonha com o G6 e está totalmente focado no Brasileiro, uma vez que foi eliminado da Sul-Americana e da Copa do Brasil.

Corinthians x Internacional -- Campeonato Brasileiro

Data e hora: 5 outubro, às 19h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena (SP)

Transmissão: Premiere (pay-per-view)