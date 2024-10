Corinthians pode deixar Z4 após dois meses e 'respirar' antes de Data Fifa

Do UOL, em São Paulo

O Corintihans pode definir a saída da zona de rebaixamento do Brasileirão após dois meses, neste sábado (5), diante do Internacional, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.

O que aconteceu

Desde a 21ª rodada, em 5 de agosto, o Corinthians entrou no Z4 e não saiu mais. O empate diante do Juventude por 1 a 1 foi o resultado que decretou o retorno à zona de rebaixamento.

No entanto, o cenário desta 29ª rodada é mais favorável ao Timão, apesar das vitórias de Fluminense e Criciúma — que impactam diretamente na parte debaixo da tabela.

O Vitória, 17º colocado com os mesmos 28 pontos do Corinthians, terá missão contra o Atlético-MG fora de casa. A equipe soteropolitana visita os mineiros, às 16h30 (de Brasília), na Arena MRV.

Enquanto isso, o Corinthians terá casa cheia em Itaquera, com clima de decisão e a possibilidade de Memphis Depay estrear na titularidade. Apesar de não estar 100% fisicamente, há a expectativa de que a estrela holandesa figure entre os 11 de Ramón Díaz.

Se o adversário direto na tabela empatar ou perder, o clube alvinegro poderá 'respirar' antes da Data Fifa. A pausa será fundamental para o trabalho do técnico Ramón Díaz. O elenco tem baixas importantes por lesão, que devem ser recuperados neste período, como é o caso do atacante Talles Magno.

Provável escalação

O Corinthians tem quatro desfalques em relação à última rodada do Brasileiro. André Ramalho, Fagner e Romero estão suspensos, enquanto Ryan sofreu uma fratura na base do quinto metatarso do pé esquerdo e deve ser baixa pelo resto da temporada.

Os defensores cumprem suspensão automática por terem levado cartão vermelho na derrota para o São Paulo. O atacante paraguaio levou o terceiro amarelo no clássico.

O provável time de Ramón Díaz pode ter: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Charles, Breno Bidon (André Carrillo) e Rodrigo Garro; Memphis Depay (Héctor Hernández) e Yuri Alberto.