Corinthians leva empate do Inter nos acréscimos e perde chance de sair do Z4 do Brasileirão

O Corinthians desperdiçou uma grande chance de sair da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Timão ficou no empate de 2 a 2 com o Internacional, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada. Yuri Alberto fez os dois para os mandantes. Do outro lado, Bernabei e Ricardo Mathias, este já nos acréscimos do segundo tempo, deixaram tudo igual.

Com o resultado, o Alvinegro aparece na 18ª colocação, com 29 pontos, um a menos que o Fluminense, primeiro time fora do Z4. Os cariocas ainda têm um jogo a menos. Já o Colorado, que está há nova partidas sem perder, está em sexto, com 46.

Agora, a Série A ficará paralisada por conta da data Fifa. Com isso, o Corinthians volta a campo apenas no dia 17 de outubro, quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), quando recebe o Athletico-PR, pela 30ª rodada. No sábado, o Inter encara o Grêmio, no Beira-Rio, às 16 horas.

O jogo

Precisando vencer para respirar no Brasileirão, o Timão começou a primeira etapa animando os quase 45 mil torcedores presentes na Arena. Com o relógio marcando apenas dois minutos, Memphis Depay recebeu um presente de Gabriel e descolou grande assistência para Yuri Alberto. O atacante disparou sozinho e concluiu cruzado para abrir o placar.

Em desvantagem, o Inter tentou pressionar. Aos 10, quase saiu o empate. Em boa jogada coletiva pela esquerda, Bernabei cruzou, Hugo Souza desviou para o meio da área e Alan Patrick emendou belo chute de primeira. Em cima da linha, Cacá tirou com o peito.

Já aos 17, nada impediu o gol colorado. Depois de longa troca de passes no meio de campo, Bernabei apareceu sozinho na intermediária e finalizou forte. A bola desviou em Gustavo Henrique, encobriu o goleiro e morreu no fundo da rede.

O Corinthians teve uma chance de ouro de voltar a ficar na frente aos 25 minutos. Bidu cruzou, a bola ficou viva na área e Mamphis tentou de voleio, por cima. Mais tarde, Yuri Alberto recebeu grande lançamento de Garro, partiu em liberdade e soltou uma bomba na trave.

2º tempo



Na volta do intervalo, o Timão até chegou a marcar mais um, novamente com Yuri Alberto, mas o tento foi anulado por impedimento. O camisa 9 recebeu cruzamento de Memphis Depay e desviou para o fundo das redes. O VAR levou cerca de dois minutos para revisar o lance.

Os mandantes seguiram dominando a posse de bola, mas encontraram mais dificuldades para levar perigo. Então, aos 25 minutos, a bola bateu na mão de Thiago Maia na área. O árbitro foi chamado no VAR para rever o lance e marcou pênalti. Na cobrança, Yuri Alberto deslocou Rochet e anotou mais um.

A partir de então, o Inter partiu para cima em busca do empate, porém que ficou mais perto de balançar as redes novamente foi o Corinthians. Depay tabelou com Martínez e quase marcou o seu primeiro com a camisa alvinegra. Em cima da linha, Clayton cortou. No rebote, Garro parou em Rochet.

No lance seguinte, o meia argentino trocou passes com Hugo e buscou o canto. Atento, o goleiro colorado se esticou todo para fazer ótima defesa.

Nos minutos finais, os visitantes tentaram de tudo para buscar o empate, que saiu aos 48 minutos. Alan Patrick aproveitou a sobra na ponta direita e cruzou rasteiro para Ricardo Mathias, que desviou para o fundo da rede e deixou tudo igual.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 2 X 2 INTERNACIONAL

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 05 de outubro de 2024, sábado



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)



Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)



VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)



Cartões amarelos: Carrillo, Bidu, Bidon, Cacá, Yuri Alberto (Corinthians); Thiago Maia, Clayton Sampaio (Inter)

GOLS: Yuri Alberto, aos 2 do 1ºT e aos 26 do 2ºT (Corinthians); Bernabei, aos 17 do 1ºT, Ricardo Mathias, aos 48 do 2ºT (Inter)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Matheus Bidu (Hugo); José Martínez (Féliz Torres), Breno Bidon (Raniele), Carrillo (Charles) e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Memphis Depay (Coronado).



Técnico: Ramón Díaz

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Clayton, Vitão e Bernabei; Rômulo (Alario), Thiago Maia (Bruno Henrique), Gabriel Carvalho (Gustavo), Alan Patrick e Wesley; Enner Valencia



Técnico: Roger Machado