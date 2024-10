Com gol no fim, Mirassol vence Vila Nova pela Série B do Brasileiro

Neste sábado, Mirassol venceu o Vila Nova por 1 a 0, no Estádio Campos Maia, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Alex Silva foi expulso aos 30 minutos do segundo tempo e deixou o time visitante com um a menos até o fim do jogo. Os mandantes aproveitaram a vantagem numérica e Negueba marcou nos acréscimos.

Com o resultado, o Mirassol chegou a 50 pontos, na terceira posição. Enquanto o Vila Nova oucpa a sexta colocação, com 46 pontos conquistados.

O Mirassol volta a campo no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 31ª rodada da Segunda Divisão. Já o Vila Nova enfrenta o Goiás, no dia 13 de outubro, no mesmo horário, no Estádio da Serrinha.

No primeiro tempo, o jogo foi bastante disputado e as equipes não conseguiram criar grandes chances de gol, permanecendo com o placar zerado.

Na etapa final, o Vila Nova ficou com um jogador a menos após a expulsão de Alex Silva, que retardou cobrança de falta do Mirassol e levou o cartão vermelho, aos 30 minutos.

Com um a mais, o Mirassol pressionou e marcou o gol da vitória nos acréscimos, aos 50 minutos. Negueba aproveitou sobra na área, dominou e finalizou forte para balançar as redes.

Antes do fim da partida, o Vila Nova teve mais um atleta expulso, aos 53 minutos. Fábio fez falta em Negueba e, posteriormente, agrediu o adversário com um chute. Assim, o árbitro aplicou o cartão vermelho.