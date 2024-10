Com gol de Vini Jr., Real Madrid derrota Villarreal no Campeonato Espanhol e cola no líder Barcelona

Neste sábado, em confronto válido pela nona rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid recebeu o Villarreal no Santiago Bernabéu, venceu por 2 a 0 e colou no Barcelona, líder da competição. Valverde e Vinicius Júnior balançaram as redes para a equipe da casa.

Com o triunfo, o Real Madrid chegou aos 21 pontos, na segunda colocação, atrás apenas do líder Barcelona, com a mesma quantidade de somados, por critérios de desempate. Já o Villarreal permaneceu com 17 pontos, na terceira posição.

O Real Madrid volta aos gramados no sábado (19/10), às 16h (de Brasília), quando visita o Celta de Vigo, no Estádio de Balaídos. No domingo (20/10), às 16h, o Villareal recebe o Getafe, no El Madrigal. Ambas as partidas serão válidas pela décima rodada do Campeonato Espanhol.

O Real Madrid inaugurou o placar aos 14 minutos do primeiro tempo. Após jogada de escanteio curto, Modric encontrou Valverde que, da entrada da área, acertou finalização cruzada, sem chances para o goleiro Luiz Júnior.

Aos 16 minutos da etapa inicial, o Villareal respondeu. Em cruzamento de Álex Baena pela ponta direita, Nicolas Pepé se livrou do marcador na área e cabeceou, mas acertou a trave.

O Real Madrid ampliou a vantagem aos 28 minutos do segundo tempo. Após receber passe de Valverde, Vinicius Júnior dominou na entrada da área, limpou dois marcadores e arrematou cruzado, no ângulo direito, para marcar.

Confira os outros resultados do Campeonato Espanhol neste sábado

Espanyol 2 x 1 Mallorca

Getafe 1 x 1 Osasuna

Las Palmas 0 x 1 Celta Vigo

Valladolid 1 x 2 Rayo Vallecano