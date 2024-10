Com gol de Gyokeres, Sporting bate Casa Pia em casa e se mantém na liderança do Campeonato Português

O Campeonato Português ganhou sequência. Neste sábado, o Sporting venceu o Casa Pia, por 2 a 0, em Alvalade, pela oitava rodada. Os gols dos donos da casa foram feitos por Daniel Bragança e Gyokeres.

O resultado manteve o Sporting na liderança da competição portuguesa, agora com 24 pontos. O time abriu vantagem de seis pontos sobre o Porto, segundo colocado, que ainda não jogou na rodada. Do outro lado, o Casa Pia figura na 11ª colocação, com oito pontos.

Agora, as equipes retornam ao gramado após a pausa para a data Fifa. No dia 19 de outubro (sábado), o Sporting visita o Portimonense. A bola rola às 16h15 (de Brasília), no Estádio Municipal de Portimão, pela terceira rodada da Taça de Portugal.

Do outro lado, o Casa Pia também entra em campo na terceira rodada da Taça de Portugal. O time enfrenta o Amora também no dia 19, às 11h, no Estádio da Medideira.

O jogo

O Casa Pia começou a partida com tudo e quase abriu o marcador no primeiro minuto de jogo. Quaresma falhou na interceptação da bola e Max Svensson ficou com ela. O camisa 9 invadiu a grande área e chutou para o gol, parando em grande defesa de Franco Israel.

Aos 16 minutos, o Sporting respondeu. Maximiliano Araújo cobrou falta com perigo do lado direito da entrada da área, mas pegou muito forte e acabou mandando por cima do gol.

Aos 35 minutos, o Casa Pia tentou novamente, dessa vez por meio da bola parada. Em cobrança de escanteio na direção da segunda trave, Kluivert subiu de cabeça para cabecear, porém mandou pela linha de fundo.

Mas foi o Sporting quem abriu o placar em Alvalade. Francisco Trincão fez grande jogada pelo lado direito da grande área, driblou a marcação e cruzou rasteiro para o meio da área. A bola passou por Gyokeres, mas Daniel Bragança chegou empurrando para o fundo das redes: 1 a 0.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sporting CP ? (@sportingcp)

Aos 10 minutos do segundo tempo, o Sporting teve nova oportunidade de marcar. Hidemasa Morita recebeu na entrada da área e decidiu arriscar a finalização. O camisa 5 bateu bem e obrigou o goleiro Patrick Sequeira a espalmar para escanteio.

Com 20 minutos no relógio, o Sporting tentou ampliar a vantagem no placar novamente. Gyokeres recebeu na meia-lua, fez o giro e bateu para o gol, mas Patrick Sequeira defendeu.

E na sequência, o Casa Pia criou duas grandes oportunidades, mas em ambas parou em defesas do goleiro Franco Israel. Na primeira, Geraldes teve chute forte defendido. Já na segunda, foi a vez de Pablo Roberto tentar a finalização do lado esquerdo da grande área, vendo o goleiro espalmar para escanteio.

Aos 33 minutos, a arbitragem assinalou um pênalti para o Sporting após Gyokeres ser derrubado por Kluivert dentro da grande área. O artilheiro da equipe foi para a batida e converteu sem grandes problemas, fazendo 2 a 0 e selando a vitória dos donos da casa.

Veja mais resultados do Campeonato Português deste sábado: