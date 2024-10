Lei do ex funciona, Galo empata com Vitória e 'ajuda' Corinthians no Z4

O Atlético-MG empatou com o Vitória por 2 a 2 neste sábado (5), na Arena MRV, em partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão.

Fausto Vera, ex-Corinthians, abriu o placar para o Atlético-MG, e Eduardo Vargas ampliou a vantagem para o Galo ainda no 1º tempo. O Vitória voltou mais ligado na segunda etapa e descontou o placar com Wagner Leonardo. Coube a Alerrandro, ex-Galo, anotar um golaço para empatar a partida.

Com o resultado, o Galo chega a 37 pontos e sobe para a 9ª colocação. Já o Vitória vai a 29 pontos e fica na 17ª colocação, podendo ser ultrapassado ainda nessa rodada pelo Corinthians, que tem 28 pontos.

O próximo jogo do Galo é contra o Grêmio na quarta-feira (9), em partida atrasada da 6ª rodada. Já o Vitória só volta a jogar no dia 19 de outubro, após a data Fifa, contra o Bragantino.

Como foi o jogo

Gabriel Milito colocou muitos reservas em campo para enfrentar o Vitória. Sem poder contar com Guilherme Arana, Zaracho e Bernard, machucados, o técnico do Galo também poupou Hulk e Paulinho para a partida.

O Vitória de Thiago Carpini começou a partida muito recuado, com duas linhas de quatro na marcação. O Atlético-MG pressionou e logo aos 7 minutos abriu o placar com Fausto Vera. Este foi o 1º gol do volante desde que foi contratado junto ao Corinthians, em julho. De cabeça, Vargas ampliou a vantagem para o Galo no final da primeira etapa.

Fausto Vera fez seu primeiro gol com a camisa do Galo Imagem: Fábio Barros/Estadão Conteúdo

O Vitória voltou mais ligado após o intervalo. A equipe de Thiago Carpini pressionou o Galo nos primeiros minutos da segunda etapa, e diminuiu a desvantagem aos 19 minutos do 2º tempo com gol do zagueiro Wagner Leonardo.

O time baiano continuou lutando e chegou ao empate com a inevitável "lei do ex". Alerrando, que começou a carreira no Atlético-MG, fez o 2 a 2 com um golaço com direito a caneta e pedalada.

Gols e destaques

1 x 0: O Atlético-MG abriu o placar aos 7 minutos do 1º tempo. Júnior Alonso lançou Vargas, que ajeitou de peito para Fausto Vera chegar batendo forte para o fundo do gol de Lucas Arcanjo.

Show de Deyvinho! O atacante Deyverson teve o nome cantado pela torcida do Galo após aprontar das suas: o camisa 9 deu um lençol no lateral Cáceres e completou a jogada dando um passe à lá Ronaldinho Gaúcho, olhando para um lado e tocando para o outro.

No pau! Em cobrança de falta para o Vitória, Esteves quase empatou a partida ainda no 1º tempo batendo bonito no travessão.

2 x 0: Palacios cruzou na área e Eduardo Vargas cabeceou a bola, que desviou no zagueiro Neris e entrou no cantinho, sem chance para o goleiro do Vitória.

2 x 1: William Oliveira cobrou escanteio, e Wagner Leonardo subiu mais alto que a zaga do Galo e descontou para o Vitória.

2 x 2: Em um contra-ataque fatal, Alerrando, ex-Galo, carregou pelo meio, deu uma caneta em Fuchs, pedalou e finalizou no ângulo de Éverson. Um golaço!

Aí não, meu goleirão... Éverson, goleiro do Atlético-MG, coloca a mão na bola fora da área e é expulso. Matheus Mendes entra no lugar de Deyverson na reta final da partida.

Ficha técnica

Atlético-MG 2 x 2 Vitória

Campeonato: Brasileirão (29ª rodada)

Data: 05/10/2024

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Hora: 16h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Cartões amarelos: Bruno Fuchs (ATM)

Cartões vermelhos: Éverson (ATM)

Gols: Fausto Vera (ATM), 7' do 1º tempo (1-0); Vargas (ATM), 44' do 1º tempo (2-0); Wagner Leonardo (VIT), 19' do 2º tempo (2-1); Alerrando (VIT), 23' do 2º tempo (2-2).

Atlético-MG: Éverson; Lyanco, Bruno Fuchs (Saravia), Júnior Alonso; Rubens, Otávio, Fausto Vera, Igor Gomes (Gustavo Scarpa); Palacios (Alan Kardec), Vargas (Alan Franco), Deyverson (Matheus Mendes). Técnico: Gabriel Milito.

Vitória: Lucas Arcanjo; Lucas Esteves, Wagner Leonardo, Neris, Cáceres (Zé Hugo); Matheusinho, Willian Oliveira, Luan (Ricardo Ryller); Gustavo Mosquito (Janderson), Alerrando (Everaldo), Carlos Eduardo (Edu). Técnico: Thiago Carpini.