Botafogo vence Athletico-PR e abre três pontos de vantagem na liderança do Brasileiro

O Botafogo conquistou importante resultado ao vencer por 1 a 0 o Athletico-PR, neste sábado, em Curitiba. Com o resultado, os cariocas chegaram a 60 pontos e seguem na ponta do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória alvinegra aconteceu no primeiro tempo, com Igor Jesus.

Na próxima rodada, o Botafogo terá pela frente o Criciúma, no dia 18 de outubro, sexta-feira, contra o Criciúma, no Maracanã. No dia anterior, o Athletico-PR viaja para enfrentar o Corinthians, em São Paulo.

O jogo

O duelo começou movimentado. O Athletico-PR tentou esboçar uma pressão, mas viu o Botafogo ser ofensivo nos primeiros minutos. Os alvinegros aproveitaram os espaços dados pelos donos da casa para abrirem o placar aos 13 minutos. Igor Jesus foi lançado na área e tocou na saída de Mycael.

O gol não mudou o panorama da partida. O Athletico-PR continuou em busca do gol e assustou em chute de Gabriel. Só que o Botafogo quase ampliou aos 25 minutos. Igor Jesus foi lançado e viu Mycael sair da área para fazer o corte. No entanto, o goleiro errou o chute, mas conseguiu se recuperar para impedir a finalização do alvinegro.

Na parte final, o Botafogo melhorou e passou a controlar a partida. Com isso, os alvinegros administraram o resultado para saírem de campo no intervalo com a vantagem no placar.

No segundo tempo, os cariocas seguiram com o domínio. O Botafogo teve grande chance de marcar aos cinco minutos. Luiz Henrique fez boa jogada, entrou na área, mas viu Micael fazer grande defesa para salvar o Athletico-PR.

Os visitantes continuaram criando boas chances de ampliar a vantagem No entanto, o Botafogo desperdiçava as oportunidades de encaminhar a vitória em Curitiba. Só que o Athletico-PR seguia tendo dificuldade e pouco ameaçava os alvinegros.

Os donos da casa só foram assustar aos 22 minutos. Após cobrança de escanteio, Mastriani cabeceou para boa defesa de John. Depois, João Cruz finalizou perto do gol.

Aos 27 minutos, em ataques seguidos, Athletico-PR e Botafogo quase marcaram. Primeiro, Mastriani obrigou John a boa defesa. Em seguida, Savarino acertou o travessão. Depois, o mesmo meia alvinegro quase mandou no ângulo.

Na parte final, o Athletico-PR conseguiu ter o domínio da bola e passou a pressionar em busca do empate. No entanto, o Botafogo impediu as boas ações dos paranaenses para sair de campo com os três pontos.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 0 X 1 BOTAFOGO

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

Data: 5 de outubro de 2025 (Sábado)

Horário: 16h30(de Brasília)

Árbitro: Flavio Rodrigues De Souza (SP)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartões amarelos: Madson e Kaique Rocha (Athletico-PR); Gregore, Tiquinho Soares, Matheus Martins e Danilo Barbosa (Botafogo)

GOL

BOTAFOGO: Igor Jesus, aos 13min do primeiro tempo

ATHLETICO-PR: Mycael, Madson, Kaique Rocha, Mateo Gamarra (João Cruz) e Esquivel; Gabriel (Praxedes), Erick e Bruno Zapelli (Nikão); Tomás Cuello (Julimar), Agustín Canobbio e Mastriani (Di Yorio)

Técnico: Lucho González

BOTAFOGO: John, Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore (Allan), Marlon Freitas (Tchê Tchê) e Thiago Almada (Danilo Barbosa); Luiz Henrique (Matheus Martins), Igor Jesus (Tiquinho Soares) e Jefferson Savarino

Técnico: Artur Jorge