Borussia Dortmund é superado pelo Union Berlin e perde a chance de dormir na vice-liderança do Alemão

Na manhã deste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund visitou o Union Berlin no An der Alten Försterei e perdeu por 2 a 1. Os gols dos mandantes foram marcados por Kevin Vogt e Yorbe Vertessen, enquanto Ryerson diminuiu.

Deste modo, o Borussia ficou com os mesmos dez pontos e caiu para sétimo. Antes da rodada, a equipe estava na quinta colocação, a qual agora pertence ao Union Berlin, que apresenta 11 somados.

Agora, o Borussia Dortmund duela diante do St. Pauli na sexta-feira (18), às 15h30, no Signal Iduna Park, enquanto o Union Berlin joga contra o Holstein Kiel no domingo, às 10h30, no Holstein-Stadion.

Os gols

O placar foi aberto pelos mandantes, aos 26 minutos da etapa inicial. De pênalti, Kevin Vogt deixou o Union Berlin na frente do placar.

Aos 45, Vertessen ampliou. O jogador recebeu o passe de Tom Rothe e mandou firme para o fundo das redes.

O Borussia Dortmund conseguiu diminuir aos 17 da etapa final, com Ryerson, que pegou a sobra e mandou no canto direito do goleiro.

Bayer Leverkusen x Holstein Kiel

Ainda neste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen recebeu o Holstein Kiel na BayArena e empatou por 2 a 2. Os gols dos mandantes foram marcados por Victor Boniface e Jonas Hofman, enquanto Max Geschwill e Jann-Fiete Arp deixaram tudo igual.

Assim, o time comandado por Xabi Alonso perdeu a chance de dormir na vice-liderança e caiu para a sexta posição, agora com 11 pontos. Já o Kiel somou seu segundo ponto, ultrapassou o Bochum e agora é o penúltimo.

O Bayer Leverkusen retorna aos gramados no próximo dia 19 (sábado), contra o Eintracht Frankfurt, pela sétima rodada do Campeonato Alemão. A bola rola às 10h30 (de Brasília), na BayArena. Já o Holstein Kiel encara o Union Berlin no domingo (20), também pela sétima rodada. A partida acontece às 10h30, no Holstein-Stadion.

Os gols

O Bayer Leverkusen abriu o marcador logo cedo, aos quatro minutos, com Victor Boniface. O jogador recebeu do argentino Exequiel Palacios, fintou o marcador e bateu firme para o fundo das redes.

O segundo tento da vitória saiu quatro minutos depois, desta vez com Jonas Hofmann, que aproveitou uma nova assistência de Palacios para finalizar à queima-roupa do goleiro Timon Weiner.

O Kiel conseguiu diminuir no fim do primeiro tempo. Lewis Holtby cobrou o escanteio e Max Geschwill subiu bem para cabecear.

Aos 24 minutos da etapa final, Jann-Fiete Arp aproveitou a oportunidade e converteu a cobrança de pênalti para deixar tudo igual no duelo.