Ayrton Lucas e Alcaraz se destacam em vitória do Flamengo: veja as notas

Do UOL, no Rio de Janeiro

Charly Alcaraz e Ayrton Lucas levaram as melhores notas do Footstats na vitória do Flamengo sobre o Bahia, por 2 a 0. Os dois anotaram os gols do time de Filipe Luís na Arena Fonte Nova.

Veja as notas

Rossi - 6,3

Varela - 5,6

Léo Pereira - 5,5

Léo Ortiz - 6

Ayrton Lucas - 7,2

Pulgar - 6,3

Gerson - 6,3

Alcaraz - 7,4

Allan - 5,6

Plata - 5,7

Michael - 6,2

Wesley - 5,7

Arrascaeta - 6,2

De La Cruz - 6,1

Bruno Henrique - 6,2

Gabigol - 5,7