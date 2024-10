Atuações: Gómez se destaca em empate do Palmeiras; Flaco López é o pior

Gustavo Gómez teve a melhor nota Footstats do Palmeiras no empate em 0 a 0 com o Red Bull Bragantino neste sábado (5). Flaco López ficou com a pior avaliação.

Veja as notas

Weverton: 6,4

Giay: 4,7

Gustavo Gómez: 8,3

Murilo: 6,3

Caio Paulista: 4,7

Aníbal Moreno: 5,5

Richard Ríos: 4,6

Maurício: 4,8

Raphael Veiga: 6,0

Felipe Anderson: 6,0

Flaco López: 4,5

(Marcos Rocha): 6,8

(Estêvão): 5,2

(Dudu): 5,0

(Gabriel Menino): 4,9

(Rony): 4,9

(Vanderlan): 5,2